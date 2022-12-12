В Одессе на минувшей неделе появились на свет 135 маленьких украинцев

Все городские роддома обеспечены электричеством, водой и теплом и в полном объеме предоставляют медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

На прошлой неделе в Одессе родились 74 мальчика и 61 девочка – всего 135 маленьких украинцев — это на 23 ребенка больше, чем за предыдущие семь дней.

Как сообщает пресс-служба мэрии, больше всего родов приняли медики городского родильного дома №7, где на свет появились 45 малышей.

Все городские роддома Одессы обеспечены электричеством, водой и теплом и в полном объеме предоставляют медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным. Медицинский персонал находится на своих рабочих местах.

Жизнь продолжается!