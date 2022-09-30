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Спросите у доктора: воспаление в кишечнике: симптомы, лечение, профилактика

Спросите у доктора: воспаление в кишечнике: симптомы, лечение, профилактика

Если вас стало периодически подташнивать и заболел левый бок, не стоит исключать дивертикулит – воспаление в кишечнике, риск развития которого существенно увеличивается после пятидесяти лет.

В чем особенность этого заболевания, отчего оно возникает и как лечится, объяснила гастроэнтеролог-эндоскопист высшей категории Лариса Припиченко.

Дивертикулит: пенсионеры в группе риска

Врач-гастроэнтеролог Лариса Припиченко

Лариса Припиченко

Дивертикулярная болезнь толстой кишки – это хроническая патология, при которой в стенке кишечника образуются грыжеобразные выпячивания (дивертикулы), выступающие сквозь мышечный слой. Их размер может быть от пяти до десяти миллиметров.

Дивертикулярная болезнь бывает врожденной (редко) и приобретенной. Также она разделяется на дивертикулез (наличие множественных выпячиваний в кишечнике) и дивертикулит (воспаление этих выпячиваний).

Патологию также называют «болезнью пенсионеров», поскольку риск ее развития существенно возрастает с возрастом, и после шестидесяти лет ее обнаруживают минимум у половины пациентов. При этом пожилые мужчины болеют дивертикулитом чаще женщин.

Отчего развивается дивертикулит?

дивертикулит, проявления

Причины развития заболевания до конца не изучены, но в последние десятилетия медики отмечают заметное увеличение числа пациентов с дивертикулярной болезнью. Это объясняется общим демографическим старением населения, малоподвижным образом жизни, недостаточным употреблением растительной клетчатки, а также распространенностью патологий желудочно-кишечного тракта, таких как гастриты, панкреатиты, язвенная и желчнокаменная болезни.

Также одна из возможных причин возникновения дивертикулеза – нарушение моторики толстой кишки, которое сопровождается повышением давления в ней. Этому способствуют лишний вес, частые запоры или поносы, повышенный метеоризм, грыжи передней брюшной стенки, дефицит витаминов в организме и воспалительные процессы в кишечнике. Также играет роль приобретенная (возрастная) или врожденная слабость соединительной ткани – в пользу этого говорит частое сочетание дивертикулеза с варикозным расширением вен, плоскостопием, геморроем, грыжами.

Как проявляется дивертикулит?

Примерно в 30 процентах случаев дивертикулярная болезнь кишечника протекает бессимптомно и ее случайно обнаруживают при обследованиях, назначенных по другим показаниям (в частности, при колоноскопии или компьютерной томографии). В основном бессимптомное течение характерно для врожденной формы заболевания и для ранних стадий приобретенной формы.

В то же время, если дивертикулы достигают крупных размеров или развивается воспаление, могут возникать вздутие живота, дискомфорт в области кишечника, тошнота, рвота, отрыжка, нарушение стула (запор, понос или их чередование). Также для болезни характерны ноющие или схваткообразные боли в животе, в основном с левой стороны. В некоторых случаях у пациентов повышается температура тела.

Прогрессирование заболевания способно привести к осложнениям: воспалительным процессам в кишечнике, кишечным кровотечениям, образованию спаек и свищей, кишечной непроходимости.

Ешьте больше клетчатки

Для профилактики возникновения дивертикулеза и дивертикулита нужно употреблять в пищу больше клетчатки, не допускать запоров, быть физически активным и контролировать свой вес.

Диагностика и лечение дивертикулита

В случае подозрения на дивертикулярную болезнь кишечника применяются эндоскопические методы диагностики – колоноскопия или ректороманоскопия, позволяющие провести визуальный осмотр слизистой прямой кишки. Также врач (гастроэнтеролог или проктолог) может назначить рентген с контрастом (ирригоскопия), ультразвуковое исследование, компьютерную томографию, анализ кала на копрограмму, общие анализы мочи и крови.

При диагностике важно исключить другие заболевания со схожими симптомами: например, синдром раздраженного кишечника, аппендицит, болезнь Крона, воспаления органов малого таза у женщин.

Лечение дивертикулярной болезни кишечника назначается индивидуально и зависит от клинических проявлений. В бессимптомных и неосложненных случаях достаточно соблюдения жидкой диеты, приема препаратов для улучшения моторики кишечника, при необходимости – спазмолитиков. Нередко требуется антибиотикотерапия.
При риске возникновения осложнений показано хирургическое вмешательство.

Ирина Лебединец

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Редакция ПРОФИЛЬ

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