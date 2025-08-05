Отличием командования войск оперативного командования «Південь» и медалью «За стойкость и отвагу» оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» был награжден Руслан Ткачук, который считается пропавшим без вести.

Жители Бакшанского старостинского округа громады почтили память погибших Героев, отдавших жизнь за свободу, независимость и мирное будущее Украины. В Бакше и Гетмановке Аллеи памяти были дополнены новыми памятными знаками павшим защитникам Александру Гинжуле, Андрею Мельнику, Сергею Пашковскому и Александру Чернецкому.

А в селе Осиповка торжественно открыли Аллею памяти в честь воина Ивана Демовского.

— Мы всегда будем помнить тех, кто пал в борьбе за мирное небо над нашей родной землей, кто отдал себя ради будущего следующих поколений. Их подвиг — в наших сердцах, их имена вписаны в историю, их жертва не забыта, — подчеркнул глава старостата Сергей Рараговский.

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