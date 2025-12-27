Ключевые моменты:

Невеста или гражданская партнёрша военнослужащего юридически не считается членом семьи и практически не имеет прав.

Беременность без официального брака не даёт доступа к информации, выплатам или социальным гарантиям.

Упрощённая процедура брака во время войны позволяет получить полноценный статус жены даже без присутствия мужа.

Установление отцовства — ключ к защите прав ребёнка, даже если брак не заключён.

Письмо в редакцию

Добрый день, редакция!

Мой жених сейчас служит в зоне боевых действий. Мы вместе уже несколько лет, планировали свадьбу, но война всё отложила. Я живу в постоянном страхе и не понимаю, имею ли я право получать информацию о нём, что будет со мной в случае его ранения или гибели и изменится ли что-то, если я забеременею.

Пожалуйста, объясните просто и честно: как женщине в моей ситуации защитить себя по закону?

Спасибо,

Марина

Когда ждёшь с войны: личный опыт, ставший профессиональным

Я хорошо знаю, что значит ждать. Мой муж — полицейский, который несёт службу в зоне боевых действий. Как и тысячи женщин в Украине, я живу между сообщениями, паузами связи и длинными днями тишины.

Но наши отношения — это не только эмоции. Это ещё и доверие, спокойствие и холодная голова. Я знаю: моя паника там, на фронте, не поможет. Именно поэтому я стала для него эмоциональным якорем — источником поддержки, а не страха.

Однако с опытом пришло и другое понимание: эмоциональной силы недостаточно, если нет юридической защиты.

Почему невеста для закона — «никто»

Как бы жёстко это ни звучало, но украинское законодательство чётко определяет: невеста не является членом семьи. Даже если вы живёте вместе, имеете общие планы и годы отношений.

Это означает:

вы не имеете права получать информацию от воинской части;

не имеете доступа к денежному обеспечению в случае плена или пропажи без вести;

не имеете права на компенсацию в случае гибели;

не являетесь наследницей без завещания.

И в самые тяжёлые моменты это становится холодным душем.

Беременность не даёт автоматической защиты

Ещё один болезненный момент — беременность. Многие женщины искренне верят, что она меняет юридический статус. К сожалению, нет.

До рождения ребёнка и официального установления отцовства:

женщина не имеет прав жены;

воинская часть не обязана предоставлять ей информацию;

никакие выплаты или гарантии не предусмотрены.

Нерождённый ребёнок юридически не имеет установленного отца.

Упрощённый брак во время войны: реальный выход

Когда эмоциональная основа крепка и решение обоюдное, стоит позаботиться о юридической стороне. Во время военного положения действует упрощённая процедура заключения брака.

Военный или полицейский подаёт рапорт командиру, командир удостоверяет его волеизъявление, составляется акт — и женщина может зарегистрировать брак в любом РАГСе в день обращения.

Это не формальность. Это:

право на информацию;

социальные гарантии;

защита в критических ситуациях.

Генеральная доверенность — инструмент контроля жизни

Даже в браке важно иметь генеральную доверенность. Она позволяет женщине решать вопросы имущества, банков, документов, лечения детей без постоянных согласований с фронтом.

Подпись, удостоверенная командиром, имеет такую же юридическую силу, как нотариальная.

Если есть ребёнок, но брака нет

В такой ситуации ключевое — отцовство. Если оно установлено официально, ребёнок имеет все права:

на выплаты;

на статус члена семьи защитника;

на наследство и компенсацию в случае гибели отца.

Мать при этом действует как законный представитель ребёнка — даже без статуса жены.

Главный вывод

Любовь, поддержка и верность — это основа. Но война требует ещё и юридической трезвости. Защитить себя — не значит не доверять. Это значит позаботиться о будущем, пока есть возможность.

Читайте также:

Фото: julie.mayorova / instagram