В 160-й зенитной ракетной бригаде в Одессе на Рождество провели праздник для детей защитников неба, в том числе для семей погибших военных.

Рождественские подарки и сам праздник стали возможны благодаря поддержке украинцев в Берлине, Черноморского женского клуба и ГО «Вруна».

Мероприятие прошло в семейной атмосфере без официоза — с колядками, общением и ощущением единства.

Дети посетили укрытие, библиотеку и музей бригады, получив чувство заботы и безопасности.

Рождество для детей военных: праздник в 160-й бригаде в Одессе

В этот день речь шла не столько о сладостях и подарках, сколько об ощущении единства. О тепле, которое ощущается, когда все — как одна большая семья. Военные, их дети и волонтеры в это Рождество были вместе — в искренности, поддержке и тишине, наполненной смыслом.

Благотворительная инициатива стала возможной благодаря объединению украинцев, временно проживающих в Берлине, а также общественных активистов Черноморского женского клуба и ГО «Вруна».

«К нам обратились представители общественной организации “Вруна” с инициативой поздравить детей военнослужащих с Рождеством Христовым — как действующих военных, так и семей, потерявших своих побратимов, — рассказывает заместитель командира части по морально-психологическому обеспечению подполковник Владимир Лабенко.

К этому делу присоединились наши партнеры из Берлина — украинская организация AdlerA и Евангелическая церковь Paul-Schneider-Gemeinde».

Именно в Берлине был организован сбор средств на рождественские подарки для детей.

«Это не просто сладости. Это про внимание, про ощущение, что о тебе помнят. Для детей это чрезвычайно важно, особенно в условиях войны», — отметил Владимир.

В зале царил особый уют — теплый, семейный. Без пафоса и официальных речей. Дети общались, смеялись, слушали колядки, а взрослые ловили эти мгновения покоя, когда хотя бы на несколько часов можно было почувствовать себя обычной семьей.

Среди присутствующих — Анатолий Голубский, начальник юридической службы бригады, майор юстиции, который пришел на праздник вместе с дочерью Аретой.

«Внимание к детям военнослужащих — это не формальность. Из-за службы, из-за войны мы не всегда можем уделить им столько времени, сколько хотелось бы. Поэтому любая такая встреча, любой теплый жест — это настоящий подарок не только для детей, но и для нас, родителей», — поделился защитник.

Его дочь Арета признается: для нее самое ценное — именно это ощущение заботы.

«Мне очень нравятся такие праздники. Можно собраться всем вместе. К тому же у папы на работе так интересно — хочется рассмотреть всё-всё! Любое внимание — это уже подарок», — говорит девочка.

Рождественская встреча началась с колядок — по украинской традиции, которой более тысячи лет. Звучали слова о свете, вере и надежде, о том, что даже во время войны важно беречь свое — язык, песню, память.

«Колядка — это наш этнос, наша идентичность, — говорит капеллан бригады отец Роман, — и мы будем поддерживать ее сегодня и в дальнейшем».

Завершился праздник небольшой, но очень символичной экскурсией по территории бригады. Детям показали современное укрытие — место, где при необходимости можно провести несколько дней в безопасности, тепле и с едой.

Также они посетили новую библиотеку бригады — пространство для обучения и отдыха — и музей, где собраны обломки ракет и беспилотников, сбитых бойцами 160-й зенитной бригады. На стенах — фотографии боевой работы, моменты службы, лица тех, кто ежедневно защищает украинское небо.

Это Рождество стало для детей не просто праздником, а тихим уроком силы, ответственности и единства. Для военных — знаком уважения и благодарности. Для детей — ощущением тепла и защищенности. Для всех нас — еще одним подтверждением того, что украинцы остаются одной семьей, где бы они ни были — на фронте, в тылу или за границей.

