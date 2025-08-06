С детства коренной любашевчанин Александр Яновский мечтал о карьере военного. Готовясь к этому, живой парень хорошо учился и упорно занимался спортом. И мечту свою осуществил. Получив аттестат, Александр Яновский успешно окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО. В разных воинских частях дослужился до полковника, десять лет командовал одной из Херсонских воинских частей, неоднократно воевал в зоне АТО на Кураховском направлении.

Как вернуться в Украину из-за границы?

С выходом на пенсию отставной подполковник вместе с женой-медиком Зоей занялись сугубо крестьянским делом — выращиванием овощей.

На своем небольшом участке они устроили парник, где выращивали, в частности, не менее 15 элитных сортов томатов.

Перед войной, в начале 2022-го, оставив сыну и дочери квартиру и дом, Александр с Зоей отправились в Европу, чтобы заработать еще на один собственный дом.

Там, работая в Словакии на автомобильном заводе, узнали о нападении россиян на Украину и оккупации Херсона. К счастью, их родным удалось перебраться в Любашевку.

С открытием европейских границ для украинцев Яновские уехали в Британию, где трудились сначала на птицефабрике, потом на колбасном заводе и косметическом предприятии.

— На чужбине каждая заработанная копейка дается тяжелым трудом. Наравне с нами на предприятиях работали даже 70-летние, — рассказал Александр.

А через два года, в 2024-м, супруги вернулись на Любашевщину. Приобретя дом с немаленьким куском земли, они отремонтировали дом и обустроили свое парниковое хозяйство.

«Японский краб» и «китайские змеи»: что за экзотику выращивают фермеры из Любашевки

Две теплицы под пленку и поликарбонат с установкой производителями обошлись Яновским примерно в сто тысяч гривен. Каждый парник оборудован системами отопления, автоматического полива, освещения и вентиляции.

Для культивирования огородники выбрали гибриды томатов японской селекции, вкусного салатного сорта «японский краб», который хорошо культивируется как в открытом, так и в закрытом грунте. Ведь растение высокорослое, раскидистое, с обильными листьями и хорошо родит. Из огурцов предпочтение отдали сорту «китайские змеи», известному как «китайские змеевидные».

Огородникам пришлось изрядно потрудиться, чтобы подготовить теплицы к работе и вырастить прекрасный урожай, остатки которого они продают на любашевском базаре по доступной цене. И сегодня в их парниках созревают душистые розовые помидоры и удивительные огурцы, некоторые плоды которых вырастают до рекордных размеров.

— Томат-рекордсмен, который мы вырастили, весил более 800 граммов, огурец вырос длиной 47 сантиметров. А вот высаженные в открытый грунт помидоры, хотя и были не менее ухоженные, почти зачахли, — рассказала Зоя. — Кстати, красные и желтые черри мы развели из семян, собранных в Англии, — купили насладиться их томатами, так я зерна собрала и домой привезла. Если раньше мы выращивали более десятка сортов помидоров, даже пробовали самостоятельно селекционировать, то весной в любашевских теплицах высадили только четыре и несколько сортов огурцов, хороших для засолки и консервирования. Постепенно будем экспериментировать со многими сортами, чтобы определиться с самыми урожайными. Откровенно скажу: овощи у нас экологические, выращенные без агрессивной химии.

Также планируем выращивать клубнику. В парнике уже вырастили рассаду четырех сортов, осенью высадим ее в открытый грунт. Чтобы капризные растения не померзли зимой, заготовили для утепления солому. Сладкая ягода, как и томаты, является достаточно популярной для выращивания и пользуется спросом у покупателей.

Помидоры для любимой тещи

Понятно, чтобы вкладывать средства в производство, их нужно зарабатывать. Поэтому Яновские, не останавливаясь на достигнутом, также лелеют собственный сад, засаженный сливами, другими плодовыми деревьями, ежевикой и т. п.

Помидоры и огурцы Яновских нравятся всем родственникам и уже постоянным покупателям. Частенько лакомится тепличными овощами и теща Александра, которая живет в селе Терноватое на Кривоозерщине и которую частенько навещают дочь с зятем, и помогают чем могут.

Когда-то зажиточное и живописное село их родственницы над Бугом переживает не лучшие времена. Крестьян спасает только арендная плата за паи (говорят, она в два раза больше, чем на Любашевщине), которую выплачивают им фермеры. А вот овощи из-за аномальной жары не уродили, поэтому мать надеется, что не останется без закруток, особенно помидоров по рецепту дочери.

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