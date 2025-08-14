Ключевые моменты:

Фестиваль «Чайное море» (16–17 августа) соберет чаеманов во дворике Научной библиотеки с мастерами, брендами, музыкой и фудкортом.

Арт-фестиваль «Уют 5.0» (16–17 августа) в Доме ученых поможет собрать средства на восстановление дворца после обстрела.

Театральный спектакль «Черная вдова» (16 августа) в Beit Grand – драма с неожиданными поворотами и черным юмором.

Концерт Виталия Козловского (16 августа, ITAKA) с хитами, которые мы знаем наизусть.

Хеппенинг «Голуби мира» (17 августа) в Музее современного искусства – искусство в прямом контакте со зрителем.

Одесса в августе наполнится ароматом чая, вкусом искусства и музыкой под звездами. Во двориках и дворцах оживят истории – от нежных чайных церемоний и теплых встреч с украинскими брендами до выставок, мастер-классов и концертов, рождающих надежду и поддержку.

На сценах – трогательные театральные драмы и хиты, которые мы пели вместе в юности. Это дни, когда искусство становится мостом между сердцами, а каждый гость – частью большой истории города, который любит, творит и возрождается.

Хотите новых ощущений – пожалуйста! Вы приглашены на хэппенинг в Музей современного искусства. Уверены, вы будете удивлены и запомните этот опыт надолго или даже на всю жизнь.

Ищите в нашем анонсе путь к новым впечатлениям и эмоциям!

16 — 17 августа, 12:00 — 20:00. Фестиваль «Чайное море». Дворик Научной библиотеки

Оказывается, в Одессе столько чаеманов, что если их всех собрать, можно провести фестиваль. Самые активные из них так и решили провести фестиваль чайной культуры. Итак, в эти выходные вас ждут чайные мастера, аутентичная посуда, изделия локальных и всеукраинских брендов, музыка, фудкорт и много сюрпризов.

16-17 августа. Фестиваль «Уют. 5.0». Дом ученых

Пятый арт-фестиваль, который проходит в уютном дворике Дома ученых, направлен на сбор средств для дальнейшего восстановления дворца после российской атаки. Уже многое было сделано, но впереди еще много работы. В программе: выставка уникальных работ Альбина Гавдзинского, концерт пианиста Игоря Янчука, лекторий, мастер-классы, экскурсии. Также обязательно будет фуд-корт и ярмарка украинских брендов.



16 августа, 15:00. Спектакль «Черная вдова». Beit

День рождения превращается в изящную игру, когда жена неожиданно возвращается домой и застает мужа с любовницей. Вместо громкого скандала она решает устроить для них особое празднование… Блестящая актерская игра, неожиданные повороты сюжета и черный юмор держат зрителя в напряжении до последней минуты. Автор и режиссер: Александр Мельничук. Продолжительность: 90 минут (без антракта).



16 августа, 19:00. Концерт. Виталий Козловский. ITAKA

Он снова на сцене и снова – в топе. Хиты, которые мы пели с юности. Голос, который не стареет со временем. Атмосфера, которую не спутаешь ни с чем. Виталий Козловский – настоящая легенда украинской поп-музыки. «Пинаколада», «Мала танцуй», «Небо плачет», «Мое море» – эти хиты мы знаем наизусть, но хотим услышать снова – вживую, с эмоциями, с сердцем и именно в Одессе на берегу моря.



17 августа, 14:00. Хеппенинг. «Голуби мира». Музей современного искусства.

«Голуби мира» — хеппенинг Дмитрия Эрлиха, в котором «символы мира» перемещаются среди зрителей, приглашая к прямому взаимодействию. Их появление в музейных залах разрушает привычную дистанцию между произведением и посетителем, превращая искусство в личный опыт.

Хеппенинг ставит под сомнение устоявшееся значение «голубя мира» — символа, который после Второй мировой войны олицетворял надежду и примирение. Сегодня этот образ нередко используют как удобную маску — и государства, и организации, и отдельные деятели, прикрывая им совсем другие намерения. Остался ли он знаком искреннего мира или превратился в эстетическую оболочку — вопрос, с которым зритель выходит из зала. Смотрите внимательно; не все белое является светом.

