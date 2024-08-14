Решатся ли россияне на высадку десанта в Одессе?

Какова вероятность высадки десанта в Одессе

Как заявил Плетенчук накануне в эфире телемарафона, россияне не оставляют в своих мечтах надежду «освободить» Одессу, тем не менее, пока что они не способны провести операцию по высадке десанта из-за нехватки ресурсов.

По словам представителя ВМС, высадка российского десанта у одесских берегов в настоящее время невозможна, поскольку подобные операции не проводятся самостоятельно. Они нуждаются в поддержке сухопутной компоненты.

«Планы – это одно, но способности – это совсем другое. И, во-первых, такие операции не проводятся как самостоятельный вид. Только при поддержке сухопутной компоненты. А сухопутная компонента на нашем направлении, как вы знаете, захлебнулась еще в начале полномасштабного вторжения»,

– прокомментировал Плетенчук.

Кроме того, спикер ВМС напомнил, что сейчас подойти к нашему побережью россияне, фактически, не могут себе позволить.

«Они даже с базы в Новороссийске выйти не могут, а подойти к нашему побережью – это попасть под огонь береговых ракетно-артиллерийских войск ВМС. Поэтому соответственно это будут огромные, «жирные» цели»,

– добавил Плетенчук.

Не стоит забывать и о том, что с начала полномасштабного вторжения россия потеряла значительное количество десантных кораблей, и на данный момент из 13 крупных десантных российских кораблей в строю остаются всего пять.

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Николаев и Одесса – следующие цели россии, – нардеп-военный

В то же время, как заявил на днях в интервью «Украинской правде» народный депутат Украины и военный, участвующий в обороне Николаева, Роман Костенко, россияне не оставили планов захватить Николаевскую и Одесскую области и однозначно будут пытаться вторгнуться на эти территории.

«И моя точка зрения, что следующая история – это юг Украины. Они будут однозначно пытаться захватить Николаевскую и Одесскую области. Для них это стратегическое направление, потому что это Черное море»,

– отметил нардеп.

Также он добавил, что для рф стратегический вопрос – выход в Приднестровье через Одессу и Николаев.

«Они понимают, что и жизнеспособность нашей страны зависит от того, кто контролирует юг. И вообще они считают эти земли историческими, потому что это выход их в Европу. Там много нюансов, за которые они хотят держаться. Поэтому они в своих пропагандистских роликах Одессу с Николаевом часто вспоминают»,

– напомнил Костенко.

При этом он полагает, что попытки захватить южные области Украины могут начаться и через год, и через 10 лет – все зависит от того, будут ли мирные переговоры и на каких условиях они будут проходить.

«Мы ведь не знаем, как сейчас закончится война. Она закончится через определенный промежуток, когда мы будем наносить им потери, им будет очень больно, и они скажут: «Давайте мириться, потому что мы не можем вести боевые действия, потому что нас задавили санкции, у нас много погибло, мы потеряли весь военный потенциал». Но если придет кто-то третий и скажет: «Давайте мы вас помирим», как правило, такой мир, он достаточно долго не длится»,

– считает нардеп.

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