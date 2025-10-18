Ключевые моменты:

США отказались передавать Украине ракеты «Томагавк», встреча Трампа и Зеленского прошла в напряженной, откровенной атмосфере.

Российские дроны атаковали Запорожье: пожары, повреждены учебное заведение и автомобиль; жертв нет.

Из-за удара по энергообъекту в Черниговской области 17 тыс. домов остались без света.

ВСУ сбили более 136 вражеских БПЛА, уничтожили ударные и разведывательные силы противника.

В России атакована подстанция «Вешкайма» – ключевой энергетический узел Поволжья, задержаны рейсы в нескольких аэропортах.

За сутки зафиксировано 128 боевых столкновений, авиаудары и тысячи обстрелов.

Напряженная встреча Трампа и Зеленского: ракеты «Томагавк» пока не передадут

В ходе состоявшейся накануне встречи президентов США и Украины в Белом доме Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что не планирует передавать Украине ракеты «Томагавк» (Tomahawk), по крайней мере сейчас, пишет Axios.

Источники издания утверждают, что встреча была непростой. Никто не кричал и не конфликтовал во время нее, однако во время диалога двух глав государств Трамп «имел жесткую позицию».

В то же время издание CNN сообщает, что отказ в поставках ракет «Томагавк» обусловлен тем, что это нарушит дипломатию, которая для Трампа является приоритетом.

Источники, знакомые с ситуацией, описали беседу Трампа и Зеленского как «напряженную, откровенную и подчас неудобную». В «прямом и честном» разговоре Трамп ясно дал понять, что пока украинский лидер не получит ракеты большой дальности, способные долететь до самых дальних уголков россии.

Один из чиновников заявил, что у Трампа создалось впечатление, что Украина якобы стремится к эскалации и затягиванию конфликта, и он озабочен возможными потерями во время предстоящей суровой зимы. Вскоре после окончания встречи Трамп выступил за прекращение огня вдоль нынешних линий фронта и призвал положить конец убийствам.

Американский президент сказал, что это связано с «реалиями того места, где произошел конфликт», утверждая, что, по словам одного из чиновников, было слишком много разрушений и слишком много убийств.

Российские удары по Запорожью и Чернигову: повреждения и масштабная ПВО-работа

Этой ночью российские агрессоры в очередной раз атаковали Запорожье ударнывми дронами. В городе произошло несколько пожаров. Сгорел автомобиль. Изуродовано одно из учебных заведений, повреждено дорожное полотно.

«Горело одно из помещений учебных заведений, автомобиль «Газель» и деревья вдоль проезжей части. Чрезвычайники ликвидировали все ячейки возгораний. Провели разбор и проливку конструкций», – сообщили в областном управлении ГСЧС.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

В то же время, по информации облэнерго, в Черниговской области 17 тысяч абонентов остались без света из-за атаки россиян по энергообъекту.

В настоящее время энергетики работают над возобновлением электроснабжения.

Как сообщают в Воздушных силах, в ночь на 18 октября противник атаковал тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 164 ударными БпЛА.

По состоянию на утро сбито/подавлено 136 вражеских БпЛА.

Зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение обломков на 4 локациях.

А по данным Воздушного командования «Юг», ночью 18 октября противовоздушной обороной юга Украины сбиты/подавлены три ударных беспилотника (БпЛА) типа Shahed и Гербера.

За прошедший день, 17 октября, уничтожены два разведывательных и шесть ударных БпЛА.

Ночные удары по России: дроны вывели из строя подстанцию «Вешкайма», аэропорты задержали рейсы

А в России ночью дроны атаковали и вывели из строя подстанцию 500 кВ «Вешкайма» – один из ключевых энергоузлов Поволжья, важный объект энергосистемы Среднего Поволжья, входящей в структуру МЭС Волги (филиал ПАО «Россети ФСК ЕЭС»). Об этом сообщают СМИ и местные жители.

Эта подстанция объединяет Ульяновскую, Мордовскую, Чувашскую и Самарскую энергосистемы. Через нее проходят огромные транзитные потоки электроэнергии с северо-востока (в том числе от Сызранской и Жигулевской ГЭС) в центральные районы России.

Взрывы этой ночью также слышали и в Московской области, а в аэропортах Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Тамбова, Сочи, Калуги, Ульяновска, Уфы и Ярославля вводили план «Ковер». Из-за дроновой угрозы приостановлены вылеты и прилеты. Только в Сочи было задержано 27 рейсов.

А в районе Кинбурнской косы ВМС эффектно уничтожили российский состав боекомплекта.

«Результат эффективного сотрудничества: военные моряки совместно с подразделением Службы Безопасности Украины уничтожили вражеский состав боекомплекта в районе Кинбурнской косы. Каждый точный удар – шаг к победе!», – отметили в ВМС ВСУ.

Суточная сводка Генштаба: авиаудары, тысячи дронов и потери врага на фронте

По уточненной информации Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 128 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины 109 авиационных ударов, сбросив 268 управляемых авиационных бомб. Кроме того, привлекли для поражения 6024 дрона-камикадзе и произвели 4941 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 117 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационных ударов управляемыми бомбами по населенному пункту Сумы.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Между тем еще 1150 оккупантов получили «освобождение» от «путинской движухи». Также во «второй армии» недосчитались:

двух боевых бронированных машин;

одного танка;

41 артиллерийской системы;

двух РСЗО;

одного самолета;

131 единицы автомобильной техники;

двух единиц спецтехники.

