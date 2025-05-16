княжеская улица

Улица с аристократическим и большевистским прошлым

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Улица возникла еще в 1828 году между Торговой и Старопортофранковской. В те времена названия одесских улиц часто отражали социальный статус их жителей — рядом существовали Дворянская, Мещанская и тому подобное. «Княжеская» не была исключением: здесь действительно жили представители княжеских родов, в частности Аргутинский-Долгорукий и Жевахов.

улица Княжеская
улица Княжеская

Моисей Аргутинский-Долгорукий — генерал-адъютант, родом из знатной армянской семьи. Он был награжден именным мечом с бриллиантами и несколькими высокими орденами за участие в войнах с Турцией, Персией и на Кавказе.

Аргутинский-Долгоруков
Аргутинский-Долгоруков

Иван Жевахов, уроженец княжеского грузинского рода, также сделал блестящую карьеру в российской армии. После службы поселился в Одессе. Его имя сохранилось в названии Жеваховой горы.

Жевахов
Жевахов

В советское время улицу переименовали в честь Петра Баранова — большевистского деятеля, который, по слухам, возглавлял союз колбасников. После распада СССР ей частично вернули историческое название. А в 2024 году, в рамках деколонизационного процесса, решением Одесской областной топонимической комиссии улицу переименовали в честь украинского историка Алексея Маркевича.

Кто такой Алексей Маркевич?

Алексей Маркевич — представитель казацкого рода, уроженец Полтавщины, который большую часть жизни посвятил изучению истории Украины. Образование получил в Нежинском лицее, а затем — в университетах Киева и Одессы. Значительное влияние на него оказали преподаватели и личное общение с Михаилом Грушевским, что укрепило его убеждение в необходимости сохранения национальной исторической памяти.

Он стал первым, кто читал курс истории Украины в Одесском университете. Из-за давления со стороны властей впоследствии потерял должность. Однако остался активным в публичной жизни — читал лекции, писал научные труды, выступал перед общественностью.

Алексей Маркевич
Алексей Маркевич

Научное наследие Маркевича насчитывает более 70 работ. Он исследовал историю Слобожанщины, Запорожской Сечи, документы казацкой эпохи, собирал фольклор, бытовые и культурные свидетельства украинцев. Его лично знали Тарас Шевченко и другие деятели культуры.

Последние годы Маркевич прожил в Одессе, на улице Канатной. Его дом стал центром общения ученых, этнографов, писателей. Он исследовал Судакскую крепость, собирал сведения о Херсонесе и выступал против вывоза украинских памятников в российские музеи.

А вот почему Алексея Маркевича называли «контрабандистом украинской литературы», а также рассказ об интересной истории самой улицы — смотрите в нашем видео на YouTube.

Название «Княжеская» указывало на аристократическое прошлое, тесно связанное с эпохой империй. Сегодня это уже не соответствует ценностям независимой Украины. А имя Алексея Маркевича возвращает улице связь с украинской наукой, культурой и идентичностью.

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