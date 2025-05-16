Улица с аристократическим и большевистским прошлым

Улица возникла еще в 1828 году между Торговой и Старопортофранковской. В те времена названия одесских улиц часто отражали социальный статус их жителей — рядом существовали Дворянская, Мещанская и тому подобное. «Княжеская» не была исключением: здесь действительно жили представители княжеских родов, в частности Аргутинский-Долгорукий и Жевахов.

улица Княжеская

Моисей Аргутинский-Долгорукий — генерал-адъютант, родом из знатной армянской семьи. Он был награжден именным мечом с бриллиантами и несколькими высокими орденами за участие в войнах с Турцией, Персией и на Кавказе.

Иван Жевахов, уроженец княжеского грузинского рода, также сделал блестящую карьеру в российской армии. После службы поселился в Одессе. Его имя сохранилось в названии Жеваховой горы.

Жевахов

В советское время улицу переименовали в честь Петра Баранова — большевистского деятеля, который, по слухам, возглавлял союз колбасников. После распада СССР ей частично вернули историческое название. А в 2024 году, в рамках деколонизационного процесса, решением Одесской областной топонимической комиссии улицу переименовали в честь украинского историка Алексея Маркевича.

Кто такой Алексей Маркевич?

Алексей Маркевич — представитель казацкого рода, уроженец Полтавщины, который большую часть жизни посвятил изучению истории Украины. Образование получил в Нежинском лицее, а затем — в университетах Киева и Одессы. Значительное влияние на него оказали преподаватели и личное общение с Михаилом Грушевским, что укрепило его убеждение в необходимости сохранения национальной исторической памяти.

Он стал первым, кто читал курс истории Украины в Одесском университете. Из-за давления со стороны властей впоследствии потерял должность. Однако остался активным в публичной жизни — читал лекции, писал научные труды, выступал перед общественностью.

Алексей Маркевич

Научное наследие Маркевича насчитывает более 70 работ. Он исследовал историю Слобожанщины, Запорожской Сечи, документы казацкой эпохи, собирал фольклор, бытовые и культурные свидетельства украинцев. Его лично знали Тарас Шевченко и другие деятели культуры.

Последние годы Маркевич прожил в Одессе, на улице Канатной. Его дом стал центром общения ученых, этнографов, писателей. Он исследовал Судакскую крепость, собирал сведения о Херсонесе и выступал против вывоза украинских памятников в российские музеи.

А вот почему Алексея Маркевича называли «контрабандистом украинской литературы», а также рассказ об интересной истории самой улицы — смотрите в нашем видео на YouTube.

Название «Княжеская» указывало на аристократическое прошлое, тесно связанное с эпохой империй. Сегодня это уже не соответствует ценностям независимой Украины. А имя Алексея Маркевича возвращает улице связь с украинской наукой, культурой и идентичностью.

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