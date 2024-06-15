Помогал белым и бальзамировал Ленина: почему именем Владимира Воробьева названа улица в Одессе

Защитил докторскую по анатомии

Владимир Воробьев родился в Одессе 15 июня 1876 года в зажиточной семье. Его отец был оптовым торговцем зерном и надеялся, что сын продолжит его дело. Однако уже во время учебы в Ришельевской гимназии, Владимир понял, что его привлекает не торговля, а биология. Его дядя по матери был врачом, и благодаря ему еще гимназистом Воробьев стал посещать больничную прозекторскую. Там он впервые начал заниматься препарированием человеческих тканей и органов, и однажды даже принес домой ампутированную ногу.

После окончания гимназии у Воробьева не было сомнений, где учиться дальше. Однако при Новороссийском университете медицинского отделения еще не было поэтому по совету дяди, Воробьев поступил на медицинский факультет Харьковского университета.

Там он продолжил изучение анатомии. Окончив медицинский факультет с отличием, будущий ученый получил степень лекаря. А через пять лет он защитил докторскую диссертацию, темой которой была иннервация сухожилий человека. После этого Воробьев стал приват-доцентом Харьковского университета, а медицинское общество пригласило его занять кафедру анатомии в Женском медицинском институте, которую сам же Воробьев и создал.

Имя Воробьева носит кафедра анатомии в Софии

После революции, в 1919 году, когда власть в очередной раз перешла в руки белой армии, Воробьева пригласили в комиссию, которая расследовала зверства большевиков в Харькове. После эксгумации тел расстрелянных белых офицеров, члены комиссии, включая Воробьева подписали экспертизу, что погибшие были расстреляны солдатами красной армии.

Когда большевики снова захватили власть, Воробьев, опасаясь того, что подписанное им медицинское заключение может иметь для него трагические последствия, вместе с сестрой и ее мужем переехал в Одессу, а потом эмигрировал в Болгарию. В Софии он организовал кафедру анатомии в Медицинской академии, которая по сей день носит его имя.

После объявления амнистии «белым» в 1921 году Владимир Воробьев вернулся в Харьков. Здесь он продолжил начатую в Болгарии работу над новыми методами консервирования тканей. Он разработал научную концепцию сохранения тел и органов умерших. В 1924 году его включили в состав группы врачей и ученых, которые бальзамировали тело «вождя мирового пролетариата».

В 1937 году у Воробьева обнаружили заболевание почек. Одну почку пришлось удалить, но операция прошла неудачно: через два дня Воробьев умер от уремии. Свое тело анатом завещал кремировать, а прах хранить на кафедре анатомии Харьковского медицинского института. В годы Второй мировой войны урна с прахом была вывезена в эвакуацию, а в 2003 году захоронена на одном из харьковских кладбищ.

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