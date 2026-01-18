Ключевые моменты:

  • В Приморском районе Одессы стартует капитальный ремонт дома Вернета — памятника архитектуры начала ХХ века.
  • Летом прошлого года пожар полностью уничтожил крышу здания и повредил перекрытия.
  • На восстановление исторического дома городские власти выделили более 10,3 млн гривен.
  • Проект предусматривает противоаварийные работы и ремонт кровли с сохранением исторического облика.

Дом Вернета — это образец доходной застройки начала ХХ века, созданной для городской элиты, которая ценила качество, комфорт и долговечность. Архитектура сооружения сочетает черты позднего историзма и раннего модерна, что делает его важной частью городского культурного ландшафта.

Пожар, который летом 2025 года уничтожил кровлю дома, обнажил системную проблему сохранения исторического наследия в Одессе. Обгоревшие балки, поврежденные перекрытия и открытые к небу этажи превратили дом Вернета в уязвимый объект, требующий немедленных противоаварийных решений.

Запланированное восстановление основывается на принципах сохранения аутентичности и безопасности. К работам привлекают специалистов по реставрации памятников архитектуры, а современные материалы и технологии должны остановить разрушение, не нарушая исторический образ здания. Это важный шаг в ответственном отношении города к собственной исторической памяти.

Дом для городской элиты начала ХХ века

Одесский дом Вернета

Начинается капитальный ремонт памятника архитектуры — доходного дома Вернета, расположенного в Приморском районе Одессы, на перекрестке улиц Нежинская, 52, и Киры Муратовой, 10 (бывшая Льва Толстого). Его крыша летом прошлого года полностью сгорела в результате пожара.

Дом был возведен для состоятельных арендаторов в период активного развития Одессы. Это ценный исторический объект и памятник архитектуры начала ХХ века, который требует неотложных противоаварийных мер для обеспечения безопасности и сохранения аутентичного облика.

Он принадлежал семье Вернетов — домовладельцам иностранного происхождения, представителям той городской элиты, которая вкладывала средства не в показную роскошь, а в качество, комфорт и долговечность. Архитектура дома сочетает черты позднего историзма с элементами раннего модерна и отличается сдержанностью и гармоничными пропорциями.

Архитектурные особенности здания

Одеський дім Вернета
Одеський дім Вернета
Одеський дім Вернета

Фасад дома читается внимательно и неспешно. Большие окна с лаконичными обрамлениями наполняли квартиры светом, а балконы с металлическими решетками, тянущиеся вдоль этажей, придают зданию легкость. Угловое расположение сформировало особую архитектурную пластику: дом словно поворачивается к городу, объединяя две разные улицы в единый образ. Внутри когда-то были парадные лестницы, высокие потолки и просторные квартиры.

Жители и повседневная жизнь

В дореволюционные годы здесь жили чиновники, врачи, ученые, представители интеллигенции. С балконов смотрели на оживленную Нежинскую, слушали разговоры двора, обсуждали театральные премьеры и новости городской жизни. После революции дом пережил национализацию, уплотнение и появление коммунальных квартир, но сохранил свой характер и городское достоинство.

Пожар и его последствия

Летом прошлого года история дома получила болезненный раздел. Пожар охватил крышу, полностью уничтожив кровлю и повредив перекрытия. Огонь оставил после себя обгоревшие балки и открытые к небу этажи, превратив здание в уязвимый объект, требующий немедленного вмешательства.

Запланированные работы по восстановлению

Одеський дім Вернета
Одеський дім Вернета
Одеський дім Вернета

Городские власти выделили на проведение восстановительных работ более 10,3 миллиона гривен, чтобы остановить разрушение здания и сохранить его историческую ценность.

Проект восстановления предусматривает комплексный ремонт кровли, выполнение противоаварийных мероприятий для предотвращения дальнейшего разрушения конструкций, применение современных технологий и материалов с сохранением исторического облика здания, а также привлечение специалистов по реставрации памятников архитектуры.

Между прошлым и будущим

Одесский дом Вернета

Сегодня дом Вернета стоит на грани между прошлым и будущим. Его фасад до сих пор сохраняет сдержанную красоту и четкий ритм, а следы пожара напоминают об ответственности города перед собственной исторической памятью. Это не просто здание — это история Одессы в камне, которая ждет своего продолжения.

Читайте также:

Фото и скриншот автора

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме