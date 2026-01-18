Ключевые моменты:

В Приморском районе Одессы стартует капитальный ремонт дома Вернета — памятника архитектуры начала ХХ века.

Летом прошлого года пожар полностью уничтожил крышу здания и повредил перекрытия.

На восстановление исторического дома городские власти выделили более 10,3 млн гривен.

Проект предусматривает противоаварийные работы и ремонт кровли с сохранением исторического облика.

Дом Вернета — это образец доходной застройки начала ХХ века, созданной для городской элиты, которая ценила качество, комфорт и долговечность. Архитектура сооружения сочетает черты позднего историзма и раннего модерна, что делает его важной частью городского культурного ландшафта.

Пожар, который летом 2025 года уничтожил кровлю дома, обнажил системную проблему сохранения исторического наследия в Одессе. Обгоревшие балки, поврежденные перекрытия и открытые к небу этажи превратили дом Вернета в уязвимый объект, требующий немедленных противоаварийных решений.

Запланированное восстановление основывается на принципах сохранения аутентичности и безопасности. К работам привлекают специалистов по реставрации памятников архитектуры, а современные материалы и технологии должны остановить разрушение, не нарушая исторический образ здания. Это важный шаг в ответственном отношении города к собственной исторической памяти.

Дом для городской элиты начала ХХ века

Начинается капитальный ремонт памятника архитектуры — доходного дома Вернета, расположенного в Приморском районе Одессы, на перекрестке улиц Нежинская, 52, и Киры Муратовой, 10 (бывшая Льва Толстого). Его крыша летом прошлого года полностью сгорела в результате пожара.

Дом был возведен для состоятельных арендаторов в период активного развития Одессы. Это ценный исторический объект и памятник архитектуры начала ХХ века, который требует неотложных противоаварийных мер для обеспечения безопасности и сохранения аутентичного облика.

Он принадлежал семье Вернетов — домовладельцам иностранного происхождения, представителям той городской элиты, которая вкладывала средства не в показную роскошь, а в качество, комфорт и долговечность. Архитектура дома сочетает черты позднего историзма с элементами раннего модерна и отличается сдержанностью и гармоничными пропорциями.

Архитектурные особенности здания

Фасад дома читается внимательно и неспешно. Большие окна с лаконичными обрамлениями наполняли квартиры светом, а балконы с металлическими решетками, тянущиеся вдоль этажей, придают зданию легкость. Угловое расположение сформировало особую архитектурную пластику: дом словно поворачивается к городу, объединяя две разные улицы в единый образ. Внутри когда-то были парадные лестницы, высокие потолки и просторные квартиры.

Жители и повседневная жизнь

В дореволюционные годы здесь жили чиновники, врачи, ученые, представители интеллигенции. С балконов смотрели на оживленную Нежинскую, слушали разговоры двора, обсуждали театральные премьеры и новости городской жизни. После революции дом пережил национализацию, уплотнение и появление коммунальных квартир, но сохранил свой характер и городское достоинство.

Пожар и его последствия

Летом прошлого года история дома получила болезненный раздел. Пожар охватил крышу, полностью уничтожив кровлю и повредив перекрытия. Огонь оставил после себя обгоревшие балки и открытые к небу этажи, превратив здание в уязвимый объект, требующий немедленного вмешательства.

Запланированные работы по восстановлению

Городские власти выделили на проведение восстановительных работ более 10,3 миллиона гривен, чтобы остановить разрушение здания и сохранить его историческую ценность.

Проект восстановления предусматривает комплексный ремонт кровли, выполнение противоаварийных мероприятий для предотвращения дальнейшего разрушения конструкций, применение современных технологий и материалов с сохранением исторического облика здания, а также привлечение специалистов по реставрации памятников архитектуры.

Между прошлым и будущим

Сегодня дом Вернета стоит на грани между прошлым и будущим. Его фасад до сих пор сохраняет сдержанную красоту и четкий ритм, а следы пожара напоминают об ответственности города перед собственной исторической памятью. Это не просто здание — это история Одессы в камне, которая ждет своего продолжения.

