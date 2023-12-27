Переселенец из Харькова нашел в Рени работу мечты в новом для себя деле

Далеко не все переселенцы, приехавшие в городок на Дунае, сумели адаптироваться на новом месте. Психологически люди «сидят на чемоданах» — и это сковывает инициативу. А Юрий Шлапход, владелец столярного цеха из Харькова, не просто нашел в Рени работу, а занялся совершенно новым для себя делом, воплотив мечту всей жизни.
Даже если посетитель один
После снежной метели стоял мороз. Влюбленная парочка поняла, что долго погулять не удастся. Чтобы дольше побыть вместе, парень с девушкой заскочили в музей – отогреться.
Сотрудник музея Юрий Шлапход взглянул на часы: до мероприятия был еще час — достаточно для обстоятельной экскурсии.
— Интересуетесь историей родного города Рени? Молодцы! – встретил посетителей Юрий. – Вы, конечно, знаете, что в наших краях первые поселения появились более шести тысяч лет назад: приходили на реку Нижний Дунай римляне, греки, скифы, прошлись монголо-татары – кого здесь только не было! И все оставили свой след: в орудиях труда, одежде, денежных единицах…
И, обратив внимание пары на одну из многочисленных монет, поведал увлекательную историю.
Молодые люди не только слушали — наблюдали за экскурсоводом, который с искренним восторгом рассказывал о родном городе. Они и не подозревали, что перед ними — столяр из Харькова.
Юрий Шлапход проведет полноценную экскурсию даже для одного человека. А это происходит часто, ведь рядом – парикмахерская, где стригутся водители-дальнобойщики. Если к мастеру очередь, то гость города заходит скоротать время в местный ренийский музей.
Был и челноком, и гастарбайтером
Юрий Шлапход родился и вырос в Рени. В школе любимыми предметами были история, география и уроки труда. После службы в армии и окончания мелиоративного техникума Юрий уехал в Харьков – на родину к своей избраннице. Большой город с метрополитеном ему очень понравился.
Трудился на различных предприятиях, стараясь, чтобы работа была связана с деревом. В период перестройки мотался в Польшу – многие тогда стали «челноками». В лихие девяностые подался на заработки в Подмосковье.
— Казалось, все деньги мира сосредоточены в Москве, — вспоминает Юрий Шлапход. — Я собрал бригаду, обучил ребят столярному делу – заказов у нас было много. Строили себе особняки чиновники и бандиты. Самой большой проблемой было сохранить заработанное: нас безбожно «трусили» и милиция, и военные, и рэкет. Бывало, уже сели в поезд Москва – Харьков, заглядывают в купе бандиты: «Вас приветствует рэкет: по 20 долларов с носа».
В 1996 году Юрий принял решение никогда не покидать родную Украину. Через три года зарегистрировал ФОП, взял в аренду помещение, купил оборудование и начал работать.
Жемчужная свадьба – в Париже
Начинал с простейших заказов – окна, двери, беседки. Постепенно перешел на ценные твердые породы дерева, из которых изготавливал лестницы, мебельные фасады.
— У каждого свое понимание красоты, но я не боялся эксклюзивных заказов, — рассказывает Юрий. – Для меня важно, чтобы заказчик был в восторге. Такая оценка не менее значима, чем гонорар. Я вообще люблю чувствовать свою нужность.
За двадцать лет работы столярный цех Юрия Шлапхода приобрел в Харькове большую популярность.
Но, несмотря на занятость, мастер всегда уделял внимание семье – жене и двум дочерям. Каждый год они ездили отдыхать на море в Затоку, заезжали в Рени, где жила родня.
— А 30-летие совместной жизни, жемчужную свадьбу, мы встретили с супругой в Париже, на Елисейских полях, — рассказывает Юрий.
Но 24 февраля 2022 года все достигнутое многолетним трудом было перечеркнуто армией путина.
Харьков бомбили постоянно. В многоэтажке, где жил Юрий, сгорели два подъезда. Оставаться было невозможно – и Юрий с супругой приехал в городок своего детства. Жилье покупать не стали – решили обустроить старый родительский домик.
Работа мастера найдет
Однажды встретил бывшую одноклассницу Галину Маратаеву, которую недавно назначили директором историко-краеведческого музея, и она развернула там большой ремонт. Зашел посмотреть – работа кипела. Юрий тут же подключился, ведь свободного времени у переселенца было много.
Вскоре двух рабочих призвали в армию, и Юрий встал на их место — завершать ремонт.
После открытия в музей начали приходить школьники, и директор заметила, что возле Юрия всегда собирается стайка ребят: он так увлекательно рассказывал об истории Рени и Придунавья, что дети к нему просто «липли». Так Юрий стал штатным сотрудником музея.
— Я всю жизнь увлекался историей, но постоянно был очень занят, — говорит Юрий. – Меня всегда задевало: Измаил знают все, а Рени — нет. Но как расскажешь – ух ты!
А Харьков еще надо отстраивать
Столярный цех эвакуировать в Рени Юрий не стал: во-первых, это очень сложно и дорого, во-вторых, все его клиенты остались в Харькове, в-третьих, война завершится – надо будет мегаполис отстраивать.
А пока Юрий доволен тем, что не сидит без дела и что на жизнь хватает: 2700 гривен пенсия, 2000 гривен пособие как переселенцу, плюс зарплата сотрудника музея – итого 10 тысяч.
— Знаете притчу о цели жизни? Ее можно выразить всего одним словом: «Выживай!» Чем сегодня мы все и занимаемся, — говорит наш герой.
В настоящее время Юрий мастерит из дерева пушку на лафете, похожую на те, которые использовали в XVII-XVIII веках. Думает, что детям понравится новый экспонат музея.
Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.