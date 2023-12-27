Переселенец из Харькова нашел в Рени работу мечты в новом для себя деле

Даже если посетитель один

После снежной метели стоял мороз. Влюбленная парочка поняла, что долго погулять не удастся. Чтобы дольше побыть вместе, парень с девушкой заскочили в музей – отогреться.

Сотрудник музея Юрий Шлапход взглянул на часы: до мероприятия был еще час — достаточно для обстоятельной экскурсии.

— Интересуетесь историей родного города Рени? Молодцы! – встретил посетителей Юрий. – Вы, конечно, знаете, что в наших краях первые поселения появились более шести тысяч лет назад: приходили на реку Нижний Дунай римляне, греки, скифы, прошлись монголо-татары – кого здесь только не было! И все оставили свой след: в орудиях труда, одежде, денежных единицах…

И, обратив внимание пары на одну из многочисленных монет, поведал увлекательную историю.

Молодые люди не только слушали — наблюдали за экскурсоводом, который с искренним восторгом рассказывал о родном городе. Они и не подозревали, что перед ними — столяр из Харькова.

Юрий Шлапход проведет полноценную экскурсию даже для одного человека. А это происходит часто, ведь рядом – парикмахерская, где стригутся водители-дальнобойщики. Если к мастеру очередь, то гость города заходит скоротать время в местный ренийский музей.

Был и челноком, и гастарбайтером

Юрий Шлапход родился и вырос в Рени. В школе любимыми предметами были история, география и уроки труда. После службы в армии и окончания мелиоративного техникума Юрий уехал в Харьков – на родину к своей избраннице. Большой город с метрополитеном ему очень понравился.

Трудился на различных предприятиях, стараясь, чтобы работа была связана с деревом. В период перестройки мотался в Польшу – многие тогда стали «челноками». В лихие девяностые подался на заработки в Подмосковье.

— Казалось, все деньги мира сосредоточены в Москве, — вспоминает Юрий Шлапход. — Я собрал бригаду, обучил ребят столярному делу – заказов у нас было много. Строили себе особняки чиновники и бандиты. Самой большой проблемой было сохранить заработанное: нас безбожно «трусили» и милиция, и военные, и рэкет. Бывало, уже сели в поезд Москва – Харьков, заглядывают в купе бандиты: «Вас приветствует рэкет: по 20 долларов с носа».

В 1996 году Юрий принял решение никогда не покидать родную Украину. Через три года зарегистрировал ФОП, взял в аренду помещение, купил оборудование и начал работать.

Жемчужная свадьба – в Париже

Начинал с простейших заказов – окна, двери, беседки. Постепенно перешел на ценные твердые породы дерева, из которых изготавливал лестницы, мебельные фасады.

— У каждого свое понимание красоты, но я не боялся эксклюзивных заказов, — рассказывает Юрий. – Для меня важно, чтобы заказчик был в восторге. Такая оценка не менее значима, чем гонорар. Я вообще люблю чувствовать свою нужность.

За двадцать лет работы столярный цех Юрия Шлапхода приобрел в Харькове большую популярность.

Но, несмотря на занятость, мастер всегда уделял внимание семье – жене и двум дочерям. Каждый год они ездили отдыхать на море в Затоку, заезжали в Рени, где жила родня.

— А 30-летие совместной жизни, жемчужную свадьбу, мы встретили с супругой в Париже, на Елисейских полях, — рассказывает Юрий.

Но 24 февраля 2022 года все достигнутое многолетним трудом было перечеркнуто армией путина.

Харьков бомбили постоянно. В многоэтажке, где жил Юрий, сгорели два подъезда. Оставаться было невозможно – и Юрий с супругой приехал в городок своего детства. Жилье покупать не стали – решили обустроить старый родительский домик.

Работа мастера найдет

Однажды встретил бывшую одноклассницу Галину Маратаеву, которую недавно назначили директором историко-краеведческого музея, и она развернула там большой ремонт. Зашел посмотреть – работа кипела. Юрий тут же подключился, ведь свободного времени у переселенца было много.

Вскоре двух рабочих призвали в армию, и Юрий встал на их место — завершать ремонт.

После открытия в музей начали приходить школьники, и директор заметила, что возле Юрия всегда собирается стайка ребят: он так увлекательно рассказывал об истории Рени и Придунавья, что дети к нему просто «липли». Так Юрий стал штатным сотрудником музея.

— Я всю жизнь увлекался историей, но постоянно был очень занят, — говорит Юрий. – Меня всегда задевало: Измаил знают все, а Рени — нет. Но как расскажешь – ух ты!

А Харьков еще надо отстраивать

Столярный цех эвакуировать в Рени Юрий не стал: во-первых, это очень сложно и дорого, во-вторых, все его клиенты остались в Харькове, в-третьих, война завершится – надо будет мегаполис отстраивать.

А пока Юрий доволен тем, что не сидит без дела и что на жизнь хватает: 2700 гривен пенсия, 2000 гривен пособие как переселенцу, плюс зарплата сотрудника музея – итого 10 тысяч.

— Знаете притчу о цели жизни? Ее можно выразить всего одним словом: «Выживай!» Чем сегодня мы все и занимаемся, — говорит наш герой.

В настоящее время Юрий мастерит из дерева пушку на лафете, похожую на те, которые использовали в XVII-XVIII веках. Думает, что детям понравится новый экспонат музея.

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.