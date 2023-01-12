Новости Одессы и Одесской области

Районы Одесской области от Дуная до Подолья: газета «Одесская жизнь» добавляет страницы

Районы Одесской области от Дуная до Подолья: газета «Одесская жизнь» добавляет страницы

Редакция газеты «Одесская жизнь» начинает новый проект, который заинтересует всех жителей нашей области. Ведь он – обо всех нас.

На дополнительных страницах «Одесской жизни» вы узнаете:

  • о важных событиях в жизни громад Одесской области;
  • о наболевших проблемах;
  • совершите исторические экскурсы по городам, поселкам и селам нашего региона.

Но самое главное – этот проект о людях! Талантливых, творческих, неунывающих, созидающих, отзывчивых, необыкновенных людях нашей одесской земли! На страницах – Придунавье, Буджак, Подолье и Междуречье – наши корреспонденты на местах расскажут вам обо всем этом, и даже больше.

Как в неповторимом одесском уютном дворике – уникальном явлении, известном всему миру, – тут объединятся языки, традиции и обычаи жителей всех уголков Одесчины.

Итак, дорогие друзья, с 1 февраля приглашаем вас вместе со знакомыми, друзьями, родственниками и соседями в большую многонациональную семью «Одесской жизни»! Именно 1 февраля выйдет первый номер газеты с дополнительными страницами. И будет выходить еженедельно.

***

Напоминаем, что на газету «Одесская жизнь» можно подписаться в любом отделении «Укропочты» Одесской области или у почтальонов. Подписной индекс 96217 в каталоге местных периодических изданий. Цена – 30 гривен в месяц. Газета выходит еженедельно с самой полной телепрограммой (24 канала) на сегодняшний день.

Можно также выписать газету «Одесская жизнь», не выходя из дома, – на сайте «Укрпочты».

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить