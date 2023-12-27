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В аварийном доме на Болгарской восстановлен фасад (фото)

В аварийном доме на Болгарской восстановлен фасад (фото)

В многоквартирном доме на Болгарской 18, где в результате непогоды обрушилась часть стены, проведены  консервационные работы и восстановлена часть стены заднего фасада.

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

В результате непогоды в ночь с 30 ноября на 1 декабря произошло внезапное обрушение фронтона стены заднего фасада на уровне чердачного пространства внутри дворового флигеля дома на ул. Болгарская, 18.

фото — Думская

2 декабря во время комиссионного обследования с участием представителей Департамента городского хозяйства, Хаджибейской районной администрации, КП «ЖКС «Хмельницкий» и специалистов Одесской государственной академии строительства и архитектуры было принято решение о проведении неотложных консервационных работ.

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15 декабря был заключен договор с подрядной организацией, которая выполнила эти работы.

Подрядчик разобрал каменную кладку из разрушенных участков стен и восстановил стену известковым камнем. Разрушенную часть чердака восстановили с помошью деревянной конструкции и плит OSB. Была восстановлена часть разрушенной кровли.

Напомним, на Базарной, 93 снесут памятник архитектуры, который пострадал от ударной волны во время ракетной атаки, а 27 октября в результате непогоды рухнула стена. В доме проживало пять семей.

 

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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