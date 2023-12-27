Одесса лидирует: сколько стоит чашка кофе в городах Украины

Об этом свидетельствуют данные исследования Индекс Эспрессо на платформе Опендатабот.

Чуть дешевле стоит чашка кофе на Донетчине — 35 грн.

Самая низкая цена эспрессо – на Хмельнитчине (21 грн). На втором месте – Сумщина (23 грн). На третьем – Житомирщина и Виннитчина (24 грн).

По состоянию на конец 2023 средняя стоимость чашки эспрессо в Украине составляла 30 грн.

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В целом Индекс Эспрессо в Украине вырос за последние годы вдвое: с 15 грн в 2017 году до 30 грн в 2023 году.

В среднем цена на эспрессо росла на 1 грн. в год.

Самый высокий скачок в цене произошел в 2022 году. За год средняя стоимость эспрессо выросла с 20 грн. до 28 грн.

Значение эспрессо влияет на цену любого напитка в кафе – это основная составляющая каждого кофейного напитка.

Индекс Эспрессо – это показатель, применяемый для измерения стоимости стандартной порции эспрессо в разных городах мира. Такой индикатор помогает оценить, сколь велика разница в ценах на одинаковые товары и услуги в разных странах, отражая покупательную способность и уровень инфляции.

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