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Кроткие волны ласкают заброшенный пляж: как выглядит Затока во время войны (видео) 

Кроткие волны ласкают заброшенный пляж: как выглядит Затока во время войны (видео) 

Затока — курорт, который знают во всей Украине и в соседних странах. Каждое лето на море приезжали толпы отдыхающих, которые сменяли друг друга с мая до конца бархатного сезона. Но за последние два лета жизнь на курорте прекратилась.

В сети появились видео, где видно как выглядят пляжи Затоки во время войны, которую нам принесли россияне.

Данное видео сделано 1 августа. На нем видно совершенно пустой Центральный пляж курорта.

Из-за минной опасности и регулярных обстрелов баз отдыха отдыхать в Затоке опасно для жизни.

Пляжи за два года поросли сорняками. Дорожки, по которым тысячами сновали туристы сегодня пусты.

Лавки на Центральном пляже Затоки

Все магазинчики и лавки у пляжа забиты досками. Кроме сквозняков там никто не гуляет.

На этом видео кроме сорняков на пляже видим еще и остатки камышовых островов, которые в Затоку принесло течением из-под Херсона.

@artem_sabanchuk Затока сегодня 07.08.2023#українапонадусе💙💛 #затока2023 #морепляж ♬ оригинальный звук — Антикварная Одесса

Видео вызвало много приятных воспоминаний у людей, которые раньше бывали в Затоке на отдыхе.

Комментарии под видео про Затоку

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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