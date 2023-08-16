Кроткие волны ласкают заброшенный пляж: как выглядит Затока во время войны (видео) 

Затока — курорт, который знают во всей Украине и в соседних странах. Каждое лето на море приезжали толпы отдыхающих, которые сменяли друг друга с мая до конца бархатного сезона. Но за последние два лета жизнь на курорте прекратилась.
В сети появились видео, где видно как выглядят пляжи Затоки во время войны, которую нам принесли россияне.
Данное видео сделано 1 августа. На нем видно совершенно пустой Центральный пляж курорта.
Из-за минной опасности и регулярных обстрелов баз отдыха отдыхать в Затоке опасно для жизни.
Пляжи за два года поросли сорняками. Дорожки, по которым тысячами сновали туристы сегодня пусты.
Все магазинчики и лавки у пляжа забиты досками. Кроме сквозняков там никто не гуляет.
На этом видео кроме сорняков на пляже видим еще и остатки камышовых островов, которые в Затоку принесло течением из-под Херсона.
@artem_sabanchuk Затока сегодня 07.08.2023#українапонадусе💙💛 #затока2023 #морепляж ♬ оригинальный звук — Антикварная Одесса
Видео вызвало много приятных воспоминаний у людей, которые раньше бывали в Затоке на отдыхе.
Читайте также:
- Апокалипсис в Затоке: как выглядит знаменитый курорт после года российских обстрелов (видео)
- В Одессе официально открыли 6 пляжей – опубликован список