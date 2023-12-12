В каком порту Жак-Ив Кусто оставил свою красную шапочку и журнал с автографом

Вуаля – мерси!

Это было 39 лет назад. Молодой сотруднице порта Рени Надежде Брусенской поручили сделать замеры на судне «Нюра Кижеватова», которое зашло на ремонт и пришвартовалось у причала на базе техобслуживания.

В тот день Надя оделась не по погоде – на реке Дунай дул холодный ветер, и она, ожидая на причале, чтобы подали трап, очень замерзла. Когда портовичка зашла на борт судна, навстречу вышел худощавый пожилой человек. Увидев продрогшую курчавую девушку, он собственноручно надел ей на голову свою красную шапочку. «Вуаля» — улыбнулся незнакомец всеми своими морщинками. «Мерси», — ответила девушка.

Покидая судно, она хотела возвратить шапку, но француз запротестовал. И только позже, когда Надежда Брусенская смотрела фильмы Жака-Ива Кусто об исследованиях Дуная, она поняла, что в порту на судне повстречала исследователя с мировым именем! И что у нее дома – подарок Жака-Ива Кусто!

Какими же судьбами Кусто оказался в порту города Рени? Оказывается, при исследованиях Черного моря батискаф команды попал в нештатную ситуацию. Его подобрала в море команда судна Дунайского пароходства «Нюра Кижеватова», которое шло в порт Рени. Пока судно стояло на ремонте, за батискафом и прибыли его владельцы.

Журнал с автографом

Когда директор Ренийского музея Галина Маратаева выложила информацию о новом экспонате музея в соцсетях, неожиданно на связь вышли жительницы Одессы Татьяна и Кристина Ростоцкие. Они рассказали, что в их семейном архиве тоже есть подарок исследователя — журнал № 99 CalypsoLog с автографом Жака-Ива Кусто. Это печатное издание исследователь подарил их маме Дальвине Рыхлик, которая жила в Рени и работала в таможенной службе.

— В 1991 году Жак-Ив Кусто в порту Рени побывал второй раз, — рассказывает Галина Маратаева. — Как известно, в конце 80-х — начале 90-х годов команда Кусто исследовала Дунай от истока до самого устья. Впоследствии вышло четыре фильма о Дунае, где рассказывается о флоре и фауне, о народах, проживающих на берегах этой великой реки. Так вот, судно Jégtörő (в переводе с венгерского – ледокол) с вертолетом на борту 29 марта 1991 года стало к причалу нашего порта. На борт поднялись пограничники и таможенники. Среди них была Дальвина Рыхлик.

Впоследствии она вспоминала о том, как Кусто, увидев гостей, «сбегал» в каюту и принес журнал. Он извинялся, что не нашел цветной открытки или буклета – уже все раздали, остался только экземпляр печатного издания. Он подписал его, говоря что-то на французском. А дочка Кусто Диана – она была в том научном походе с отцом – нарисовала смайлик и поставила дату. Много лет хранила Дальвина Степановна этот подарок, смотрела фильмы Кусто, передачи на канале «Дискавери» о его путешествиях и достижениях, и всегда вспоминала тот весенний день, когда встретилась с великим ученым.

Почему о Рени – ни слова?

Журнал CalypsoLog из семейного архива на днях прибыл из Одессы в Ренийский музей на временное хранение, и стал вторым «приветом» от известного путешественника.

— В журнале мы прочли статьи по демографии, о пойменных лесах Дуная, транспортных проблемах, — рассказывает Галина Маратаева. – Еще раз с удовольствием пересмотрели фильмы Кусто о Дунае. В которых нет ни слова о городе Рени. Почему? Потому что Рени был закрытым портовым городом, и Кусто не разрешили сойти на берег… Все страны мира были открыты для Кусто и его команды. Все порты предоставляли его судам убежище, для всех было честью сотрудничать с его командой. Все города мира, о которых писал Кусто, гордятся воспоминаниями о нем и, что такой человек интересовался их историей, культурой, природой. И только в Рени ему и его команде было отказано в высадке на берег.