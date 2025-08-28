Ключевые моменты:

29-31 августа в Одессе пройдут велогонки Tour de Ribas и Odesa Grand-Prix. В эти дни будут временные ограничения движения транспорта;

30 и 31 августа с 09:30 до 12:30 перекроют ул. Центральный аэропорт;

Изменения коснутся и маршрута автобуса №11.

29 августа гонка пройдет по ул. Дерибасовской (с 17:00 до 19:00);

30 и 31 августа соревнования состоятся на ул. Центральный аэропорт.

Как сообщает Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета, 30 и 31 августа с 09:30 до 12:30 будет временно ограничен въезд на ул. Центральный аэропорт между Овидиопольской дорогой и ул. Малишевского (бывшая – Гастелло), кроме спецавтотранспорта, автомобилей и мотоциклов, участвующих в соревнованиях.

Кроме того, автобус №11 будет временно курсировать следующим образом:

в направлении движения до 6-го км Овидиопольской дороги – от ул. Ольги Благовидовой (ул. Кострова) на ул. Центральный аэропорт, ул. Святослава Рихтера, ул. Житомирскую, Овидиопольскую дорогу и далее по маршруту;

в направлении движения к ул. Семьи Глодан (ул. Ильфа и Петрова) – от Овидиопольской дороги на ул. Святослава Рихтера, ул. Центральный аэропорт, ул. Ольги Благовидовой (ул. Кострова) и далее по маршруту.

Организатором велогонок Tour de Ribas и Odesa Grand-Prix выступает общественная организация «Южная велосипедная лига г. Одессы».

Маршрут соревнований велосипедной гонки Tour de Ribas

29 августа с 17:00 до 19:00

ул. Дерибасовская (между ул. Преображенской и ул. Европейской);

30 августа с 09:30 до 12:30

ул. Центральный аэропорт – между Овидиопольской дорогой и ул. Малишевского (бывшая Гастелло).

Маршрут соревнований велосипедной гонки Odesa Grand-Prix

31 августа 2025 с 09:30 до 12:30