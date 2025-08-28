Ключевые моменты:
- 29-31 августа в Одессе пройдут велогонки Tour de Ribas и Odesa Grand-Prix. В эти дни будут временные ограничения движения транспорта;
- 30 и 31 августа с 09:30 до 12:30 перекроют ул. Центральный аэропорт;
- Изменения коснутся и маршрута автобуса №11.
- 29 августа гонка пройдет по ул. Дерибасовской (с 17:00 до 19:00);
- 30 и 31 августа соревнования состоятся на ул. Центральный аэропорт.
Как сообщает Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета, 30 и 31 августа с 09:30 до 12:30 будет временно ограничен въезд на ул. Центральный аэропорт между Овидиопольской дорогой и ул. Малишевского (бывшая – Гастелло), кроме спецавтотранспорта, автомобилей и мотоциклов, участвующих в соревнованиях.
Кроме того, автобус №11 будет временно курсировать следующим образом:
- в направлении движения до 6-го км Овидиопольской дороги – от ул. Ольги Благовидовой (ул. Кострова) на ул. Центральный аэропорт, ул. Святослава Рихтера, ул. Житомирскую, Овидиопольскую дорогу и далее по маршруту;
- в направлении движения к ул. Семьи Глодан (ул. Ильфа и Петрова) – от Овидиопольской дороги на ул. Святослава Рихтера, ул. Центральный аэропорт, ул. Ольги Благовидовой (ул. Кострова) и далее по маршруту.
Организатором велогонок Tour de Ribas и Odesa Grand-Prix выступает общественная организация «Южная велосипедная лига г. Одессы».
Маршрут соревнований велосипедной гонки Tour de Ribas
29 августа с 17:00 до 19:00
- ул. Дерибасовская (между ул. Преображенской и ул. Европейской);
30 августа с 09:30 до 12:30
- ул. Центральный аэропорт – между Овидиопольской дорогой и ул. Малишевского (бывшая Гастелло).
Маршрут соревнований велосипедной гонки Odesa Grand-Prix
31 августа 2025 с 09:30 до 12:30
- ул. Центральный аэропорт – между Овидиопольской дорогой и ул. Малишевского (бывшая Гастелло).