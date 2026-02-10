светофор не работает

Ключевые моменты:

  • Временно не работают светофоры на семи перекрестках Одессы.
  • Причина – повреждение оборудования и невозможность ремонта из-за плохой погоды.
  • Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать правила проезда.

Как сообщили сегодня, 10 февраля, в мэрии города, в настоящее время не работают светофоры на таких перекрестках:

  • ул. Прохоровская – ул. Мечникова;
  • ул. Европейская – ул. Малая Арнаутская;
  • ул. Большая Арнаутская – ул. Ришельевская;
  • ул. Большая Арнаутская – ул. Итальянская;
  • ул. Черноморского казачества – ул. Одария;
  • ул. Среднефонтанская – ул. Семинарская;
  • ул. Преображенская – ул. Большая Арнаутская.

Водителям напоминают, что при неработающих светофорах следует руководствоваться знаками приоритета и быть особенно осторожными в зоне пешеходных переходов.

Читайте также: Расписание бесплатных автобусов в Одессе 10 февраля: ожидания vs реальность.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме