Ключевые моменты:
- Временно не работают светофоры на семи перекрестках Одессы.
- Причина – повреждение оборудования и невозможность ремонта из-за плохой погоды.
- Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать правила проезда.
Как сообщили сегодня, 10 февраля, в мэрии города, в настоящее время не работают светофоры на таких перекрестках:
- ул. Прохоровская – ул. Мечникова;
- ул. Европейская – ул. Малая Арнаутская;
- ул. Большая Арнаутская – ул. Ришельевская;
- ул. Большая Арнаутская – ул. Итальянская;
- ул. Черноморского казачества – ул. Одария;
- ул. Среднефонтанская – ул. Семинарская;
- ул. Преображенская – ул. Большая Арнаутская.
Водителям напоминают, что при неработающих светофорах следует руководствоваться знаками приоритета и быть особенно осторожными в зоне пешеходных переходов.
Читайте также: Расписание бесплатных автобусов в Одессе 10 февраля: ожидания vs реальность.
Спросить AI: