Ключевые моменты:

Временно не работают светофоры на семи перекрестках Одессы.

Причина – повреждение оборудования и невозможность ремонта из-за плохой погоды.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать правила проезда.

Как сообщили сегодня, 10 февраля, в мэрии города, в настоящее время не работают светофоры на таких перекрестках:

ул. Прохоровская – ул. Мечникова;

ул. Европейская – ул. Малая Арнаутская;

ул. Большая Арнаутская – ул. Ришельевская;

ул. Большая Арнаутская – ул. Итальянская;

ул. Черноморского казачества – ул. Одария;

ул. Среднефонтанская – ул. Семинарская;

ул. Преображенская – ул. Большая Арнаутская.

Водителям напоминают, что при неработающих светофорах следует руководствоваться знаками приоритета и быть особенно осторожными в зоне пешеходных переходов.

