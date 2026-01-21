Ключевые моменты:
- Юракадемия объявила закупку рекламных и информационных услуг.
- Ожидаемая сумма — более 2 млн гривен.
- Закупка проходит на фоне решения о присоединении вуза к ОНУ им. Мечникова.
Закупка рекламы Юракадемией: что известно
Национальный университет «Одесская юридическая академия» планирует потратить более 2 миллионов гривен на рекламные и информационные услуги. Соответствующая информация опубликована на портале Prozorro.Закупівлі.
Согласно данным закупки, речь идет об информационных услугах, включая размещение рекламных материалов и информации в средствах массовой информации. Основная цель — привлечение соискателей образования к учебному процессу.
Ожидаемая стоимость закупки составляет 2 043 949 гривен. Прием предложений от участников продлится до 24 января 2026 года.
Стоит отметить, что эта закупка проходит на фоне недавних изменений в системе высшего образования Одессы. Напомним, 13 февраля 2025 года Кабинет Министров Украины принял решение о присоединении Юракадемии к Одесскому национальному университету имени Мечникова. Руководство и коллектив юракадемии категорически не согласны с решением Кабмина.
