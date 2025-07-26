Нещодавно ми побували на святі на честь початку жнив Примул сноп у селі Надрічне Бородінської громади Болградського району, де мешкають українські молдавани. І там відвідали дуже смачні сармалє.

Отже, про секрети приготування справжніх сармалє спеціально для «Одеського життя» розповіла вправна господиня з села Надрічне Олена Мунтян. Пані Олена славиться своїми сармалє, або, як їх називають місцеві – галушь, на усе село. Саме її односельці запрошують на різні свята їх готувати.

Елена Мунтян собирает листья для сармале

– У Надрічному кажуть, що чим менше сармалє, тим краща господиня, тому я роблю їх з мізинець, – ділиться Олена Мунтян.

Цей рецепт передається з покоління в покоління в родині Мунтян – колись так готувала її свекруха, тепер пані Олена навчила цього рецепту і своїх доньку та невістку.

Рецепт молдавських сармалє

хозяйки готовят сармале

На один казан сармалє знадобиться:

виноградне листя – 50-60 шт.

свинина – 500 г

рис – 200 г

морква – 150 г

цибуля – 150 г

борошно – 100 г

вода – 600 мл

сіль, перець – за смаком.

Приготування:

Спочатку збираємо виноградне листя – вони мають бути молодими, ніжними. Обдаємо їх окропом. Потім заливаємо окропом рис, залишаємо пропаритися на півгодини.

Моркву, цибулю і м’ясо дрібно нарізаємо. Усе це тушкуємо на сковорідці хвилин десять.

Далі змішуємо підготовлений фарш із запареним рисом, додаємо сіль, перець, спеції за бажанням.

Фарш туго завертаємо у виноградне листя та викладаємо сармалє щільно один до одного у казані.

Зверху накриваємо виноградним листям. Заливаємо водою до середини верхнього рядку.

Далі із борошна та 40-50 мл води замішуємо круте тісто, формуємо з нього кришку та накриваємо нею казан. Так буде смачніше.

Відправляємо казан із сармалє в піч або духовку готуватися при температурі 180 градусів приблизно 40-50 хвилин.

Усім смачного!

Читайте також: