Нещодавно ми побували на святі на честь початку жнив Примул сноп у селі Надрічне Бородінської громади Болградського району, де мешкають українські молдавани. І там відвідали дуже смачні сармалє.
Отже, про секрети приготування справжніх сармалє спеціально для «Одеського життя» розповіла вправна господиня з села Надрічне Олена Мунтян. Пані Олена славиться своїми сармалє, або, як їх називають місцеві – галушь, на усе село. Саме її односельці запрошують на різні свята їх готувати.
– У Надрічному кажуть, що чим менше сармалє, тим краща господиня, тому я роблю їх з мізинець, – ділиться Олена Мунтян.
Цей рецепт передається з покоління в покоління в родині Мунтян – колись так готувала її свекруха, тепер пані Олена навчила цього рецепту і своїх доньку та невістку.
Рецепт молдавських сармалє
На один казан сармалє знадобиться:
- виноградне листя – 50-60 шт.
- свинина – 500 г
- рис – 200 г
- морква – 150 г
- цибуля – 150 г
- борошно – 100 г
- вода – 600 мл
- сіль, перець – за смаком.
Приготування:
Спочатку збираємо виноградне листя – вони мають бути молодими, ніжними. Обдаємо їх окропом. Потім заливаємо окропом рис, залишаємо пропаритися на півгодини.
Моркву, цибулю і м’ясо дрібно нарізаємо. Усе це тушкуємо на сковорідці хвилин десять.
Далі змішуємо підготовлений фарш із запареним рисом, додаємо сіль, перець, спеції за бажанням.
Фарш туго завертаємо у виноградне листя та викладаємо сармалє щільно один до одного у казані.
Зверху накриваємо виноградним листям. Заливаємо водою до середини верхнього рядку.
Далі із борошна та 40-50 мл води замішуємо круте тісто, формуємо з нього кришку та накриваємо нею казан. Так буде смачніше.
Відправляємо казан із сармалє в піч або духовку готуватися при температурі 180 градусів приблизно 40-50 хвилин.
Усім смачного!
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