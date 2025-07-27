Ключевые моменты:
- В Одессе завтра ожидается переменная облачность, без осадков, до +32°C;
- По области – до +38°C, местами возможны дожди и грозы;
- Ветер юго-восточный, 9-14 м/с;
- Температура моря: 24-25°C;
- Утром на дорогах — дымка, видимость 2-4 км.
Прогноз погоды в Одессе на 28 июля
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 23-25°С, днем 30-32°С.
Температура морской воды 24-25°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 28 июля
По Одесской области на завтра прогнозируют переменную облачность. Местами возможен кратковременный дождь, гроза.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 20-25°С, днем 30-35°С, местами до 38°С.
На автодорогах области утром местами дымка, видимость 2-4 км.
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