Новости Одессы и Одесской области

В Одессе снесут памятник известному советскому деятелю

В Одессе снесут памятник известному советскому деятелю

Памятник Максиму Горькому, российскому и советскому писателю, уберут из публичного пространства, а именно — из одноименного одесского парка. Такую рекомендация городскому совету дала историко-топонимическая комиссия.

Об этом сообщили в неправительственной организации «Декоммунизация. Украина». Общественники узнали об этом из письма руководителя Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского городского совета Ивана Липтуги. 

Из письма следует, что памятник, который сейчас расположен в парке Горького, демонтируют и перенесут в другое место. 

Памятник русскому и советскому писателю и драматургу Максиму Горькому (1868-1936) был установлен в Одессе в 1972 году на территории парка им.Горького возле кинотеатра «Москва» (ул.Космонавтов, 17а).

Сама скульптура изготовлена из бронзы, постамент — из черного мрамора.

Авторы памятника — скульптор А.Князик и архитектор В.Голод.

Максим Горький бывал в Одессе и даже недолгое время жил. В конце 19 века он работал грузчиком в Одесском порту. Этот свой опыт он описал в рассказе «Челкаш».

 

Кстати, это не первый памятник Горькому, который будет снесен в Одессе. Ранее мы рассказывали, как сносили бюст Максима Горького в бывшем санатории им. Горького на 15 станции Большого Фонтана. Тогда решение о демонтаже приняло руководство здравницы.

Также “Одесская Жизнь” недавно сообщала, что в Одессе принято решение демонтировать памятную доску Горькому, расположенную по адресу Ланжероновский спуск, 2. 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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