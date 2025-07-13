В новом выпуске на нашем Youtube-канале знаток Одессы Александр Отдельнов рассказал о выдающемся градоначальнике, чей огромный вклад в развитие Одессы невозможно недооценить. За всю историю города он дольше всех — семнадцать лет — занимал должность Городского головы!

Из этого видео вы узнаете:

Чем именно Григорий Григорьевич Маразли заслужил место среди великих?

Маразли — это вообще фамилия или псевдоним?

Что особенного построил Григорий Маразли?

Почему катился Маразли?

Кто унаследовал огромное состояние выдающегося мэра?

Семья и происхождение

Фамилия «Маразли» была вымышленной. Ее ввел дед городского головы — Иван, который имел греческое происхождение, как и вся семья, ранее носившая фамилию Куиндзи. Иван вместе с братьями, получив наследство, стал купцом и взял новую фамилию — Маразли. Причиной переезда семьи в Одессу стала смерть отца Григория Ивановича, которого казнили турки за участие в движении за независимость Греции.

Отец будущего мэра сделал огромное состояние на торговле зерном с Европой во время наполеоновских войн. В 1831 году на улице Греческой родился Григорий Григорьевич. Образование и воспитание ему обеспечил Стефан Сафонов — один из самых образованных людей своего времени. Впоследствии Григорий успешно окончил юридический факультет Ришельевского лицея, некоторое время учился в Париже, а по возвращении в Одессу работал в канцелярии Воронцова.

Карьера и достижения на посту мэра

Маразли был успешным купцом и имел возможность жить беззаботно, но политическая деятельность его привлекала больше. В течение девяти лет он работал в городской власти, а после непродолжительного перерыва снова вернулся в Одессу и стал городским головой в 1878 году.

При его председательстве в городе появились:

водопровод и первая канализационная система;

поля орошения;

конка и паровой трамвай;

психиатрическое отделение;

образцовый роддом на Куликовом поле.

Он инвестировал личные средства в городские проекты, будучи одним из самых богатых и влиятельных людей своего времени. Маразли также открыл бактериологическую станцию, где работали Мечников и Гамалея, построил церкви, школу садоводства, павильон на Куяльницком лимане, приют для младенцев, подарил городу дворец, в котором сейчас размещается Одесский художественный музей. При жизни он потратил на благотворительность более 2 миллионов рублей — больше годового бюджета города в то время.

Личная жизнь

Маразли был харизматичным, успешным и популярным среди женщин. У него был только один официальный брак — с Марией Фердинандовной, женой своего друга Павла Кича. Брак заключили, когда Маразли было 71, а невесте — 45 лет. Его решение жениться, вероятно, было продиктовано потребностью в близком человеке, а не только в домашнем комфорте.

Наследство и смерть

Умер Григорий Маразли 1 мая 1907 года. Его наследство включало два дворца, 27 домов в Одессе, почти 30 тысяч гектаров земли и 12 миллионов рублей. У него не было прямых потомков, поэтому дворянство и фамилию он завещал племяннику, а деньги — родственникам и на благотворительность. Жена Маразли, по легенде, после революции жила в нищете, пока ее не эвакуировали из Одессы.

Григория Маразли похоронили в греческой церкви на Екатерининской, однако во время советской борьбы с религией могилу разрушили. Останки были перезахоронены тайно, и место захоронения до сих пор неизвестно.

Григорий Маразли оставил после себя не только архитектурное наследие, но и пример настоящего служения городу, что не теряет значения и сегодня.

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