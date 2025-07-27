За эти 18 лет мы пережили многое

Мы рассказываем о городе и для города. Пишем честно, внимательно, с заботой. Нас читают, смотрят, обсуждают, спорят с нами и благодарят. Мы по-прежнему остаемся независимым изданием – про Одессу, про одесситов и для одесситов. В любое время: в мирное, тревожное, жаркое, снежное, полночное и утреннее. Мы – о жизни города. С ее проблемами, надеждами, улыбками и грустью. С морем, трамваями, новыми именами улиц и старыми дворами, с героями на фронте и спасенными нашими братьями меньшими.

Многие наши сотрудники работают здесь с самого основания. Эти годы были разными. За прошедшие 18 лет мы многое пережили вместе: надежды, испытания, радости и боль. Пандемию и полномасштабное вторжение… Но даже в самые тревожные дни мы продолжали работать, чтобы вы получали достоверную информацию. Чтобы знали, что происходит рядом, и чувствовали, что вы не одни.

Мы всегда старались говорить честно. Иногда с иронией, часто с улыбкой, но всегда – с уважением.

Все начиналось с газеты – и она с нами до сих пор. В то же время «Одесская жизнь» давно вышла за рамки печатного издания. И сегодня это целый медиа-комплекс, охватывающий соцсети и самые «топовые» онлайн-платформы.

«Одесская жизнь» онлайн

Самую интересную и актуальную информацию читатели «Одесской жизни» по-прежнему могут найти на нашем сайте.

А еще у нас есть свой Телеграм-канал, где мы публикуем оперативные новости и важные объявления.

На Facebook с нами уже почти 71 тысяча подписчиков. А еще здесь работают тематические группы:

«Коммуналка» – для обмена опытом и советами по бытовым вопросам;

«Лапки ищут дом» – социальный проект, благодаря которому одесские животные находят семьи, а их будущие хозяева – полезную информацию и поддержку.

Есть у нас и свой YouTube-канал – познавательно-развлекательный, с видеоэкскурсиями, историями улиц, опросами и поездками по Одесчине. Здесь мы рассказываем как о нашем городе, так и об области. Остроумно, с юмором, шутим за Одессу на украинском.

Именно здесь:

вы можете прогуляться по одесским улицам, не вставая с дивана, вместе с нашим харизматичным автором Александром Отдельновым, и узнать их историю;

а наша не менее харизматичная Диана Федотова увлекательно рассказывает об одесской топонимике: откуда взялись (и почему исчезли) старые названия районов, скверов и улиц;

в рубрике «Опрос» одесситы и гости нашего города делятся своим мнением по разным вопросам;

а недавно у нас появилась еще одна рубрика — «Поездки по Одесщине», где мы исследуем ее мультикультурную составляющую.

Не забыли мы и о нашей более молодой аудитории:

в TikTok мы с одесским юмором и самоиронией реагируем на мировые и локальные тренды;

в Instagram – делимся легкими и душевными историями, фото и видео;

Есть у нас и группа в Viber – для обсуждения коммунальных проблем. Мы стараемся быть ближе к людям, не только через новости, но и через реальные решения и помощь.

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Мы благодарны каждому читателю и зрителю за то, что вы с нами. За интерес, доверие, критику, лайки и комментарии. Мы растем и развиваемся для вас и вместе с вами. Спасибо, что читаете, смотрите и поддерживаете нас! Спасибо, что остаетесь с нами!

С днем рождения, «Одесская жизнь»! И пусть впереди будет больше света, вдохновения, добра и больше поводов для хороших новостей.