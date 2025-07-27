Ключевые моменты:

Решение мусорного и энергетического кризиса. Предприятие существенно сократит нагрузку на городские полигоны и объёмы захоронения отходов. Кроме того, будет производить тепло- и электроэнергию.

Есть опасения по поводу его расположения прямо в городе (Пересыпский район). Радует то, что корейская технология WtE уже зарекомендовала себя. Аналогичное предприятие успешно работает в польской столице — Варшаве.

Проект будет финансироваться за счёт льготного кредита через корейский фонд EDCF. На строительство уйдёт от 3 до 5 лет.

Мусорный кризис в Одессе: проблема, требующая решения

За последние годы проблема утилизации мусора в Одессе только усугубляется. Городской полигон «Дальницкие карьеры» переполнен, там возникают сложности с переработкой отходов. Новый завод должен кардинально изменить эту ситуацию.

Предприятие будет работать по технологии waste-to-energy (WtE — из мусора в энергию) — современному методу, который широко применяется в Европе. Отходы сжигаются при высокой температуре, а высвобождённая энергия преобразуется в электричество и тепло для отопления домов.

— Наш проект — это не только про отходы. Это про энергию, экологию, независимость, — объясняет заместительница городского головы Анна Позднякова. — Завод сможет перерабатывать остаточные бытовые отходы после сортировки, которые сейчас просто захораниваются на полигонах.

Энергии, производимой заводом, хватит для обеспечения электричеством нескольких тысяч квартир, а тепло можно будет использовать для централизованного отопления районов. Это особенно актуально в условиях энергетического кризиса из-за российских атак на украинскую энергетику.

Золу и шлаки, остающиеся после сжигания, планируют перерабатывать в строительные материалы. Таким образом, практически ничего не останется для захоронения.

По планам, завод позволит вдвое сократить объём мусора, который нужно вывозить на полигон. Стоимость проекта оценивается в 300 миллионов долларов. Средства на строительство поступят в виде льготного кредита через корейский фонд EDCF.

Безопасность для горожан: ответы на главные вопросы

Тем не менее, расположение завода в черте города, в Пересыпском районе, может вызывать беспокойство у местных жителей. Вопрос «Безопасно ли жить рядом с таким предприятием?» — вполне обоснован.

По словам чиновников, применяемая корейская технология соответствует самым строгим европейским стандартам. Аналогичный завод уже успешно работает в Варшаве, не создавая проблем для окружающей среды. Система очистки выбросов настолько эффективна, что современные мусоросжигательные заводы считаются экологически безопасными.

Проектную документацию разрабатывали эксперты из ЕС и Кореи с соблюдением всех международных норм безопасности. Строительство продлится 3–5 лет с привлечением корейских инвестиций.

Для Одессы это означает решение сразу нескольких проблем: избавление от мусорных завалов, получение дополнительной энергии и снижение экологической нагрузки на среду.

Ранее мы сообщали, что информация о финансировании Швецией строительства мусороперерабатывающего завода в Одессе была опровергнута в Одесской ОВА.

Читайте также:

На Одесчине планируют завод «зелёного» водорода: детали проекта и финансирования