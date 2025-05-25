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Рождение нового одесского мифа

Эту улицу вы не найдете на карте, у нее даже нет народного названия. Однако она известна далеко за пределами Одессы не только как самая маленькая, но и как самая узкая.

Однако старожилы знают, что это не улица, а дворик, спрятавшийся внутри знаменитого Пассажа. Лично я помню, что в прошлом тысячелетии здесь находились мастерские по ремонту обуви, зонтов и других бытовых вещей. Сейчас в этом атмосферном уголке спрятался очень милый паб.

Приблизительно в 2015 году этот заброшенный двор начали ремонтировать, и летом 2018-го здесь появился арт-проект «Атмосфера». Еще через год был построен настоящий ирландский паб Fox & Pipe (Лиса и Трубка).

Так, за несколько лет был создан новый одесский миф о романтической и загадочной одесской улочке.

А что в меню?

Заведение в шутку называет себя «неофициальным Посольством Ирландии» в Одессе не зря, ведь здесь празднуют День Святого Патрика, проводят квизы, играют в бинго, а на страницах в соцсетях знакомят с ирландскими традициями и интересными пабами мира.

Главное «блюдо» любого паба – пиво. В Fox & Pipe вы найдете ирландское, шотландское, немецкое, украинское и… испанское пиво, ирландский сидр, шотландское, ирландское и американское виски. Неизвестно как, на маленьких полочках нашлось место другим напиткам, в том числе безалкогольным. Также здесь приготовят коктейли на основе пива и виски и знаменитый ирландский кофе.

Меню паба небольшое, но состоит из традиционных и понятных блюд. В Ирландии, на родине пабов, готовить еду в заведениях начали только с середины двадцатого столетия. До этого там обычно продавали бакалейные товары, поэтому к алкоголю предлагали орешки, чипсы и другие снеки. В современном пабе вы их тоже найдете, а еще вам предложат классические горячие закуски во фритюре: кальмары, курицу, кольца лука, один салат, несколько горячих блюд, бургеры и десерт.

Цитаты из меню:

Шотландский стаут – 205 грн (0,5л);

Murphy’s – ирландский стаут – 215 грн (0,5 л);

Magner’s – ирландский сидр – 215 грн (0,5 л);

Local – украинское пшеничное – 140 грн (0,5 л);

Traditional Irish Coffee – 215 грн (0,5 л);

Сыр Irish Cheddar / Camembert в панировке – 225 грн;

Бургер Fox & Pipe (без картофеля) – 285 грн;

Пабный «Цезарь» – 195 грн;

Куриные крылышки в томатной карамели – 195 грн;

Яблочный крамбл – 195 грн.

Божественный стаут и исторический экскурс

Скажу честно, я не частый посетитель подобных заведений. Последний раз была в другом ирландском пабе на Дерибасовской лет пять назад. Для знакомства с Fox & Pipe я выбрала два вида пива: шотландский стаут и ИПА. Наличие в пабе бокалов маленького объема (0,25 л – 105 грн) значительно упрощает выбор и расширяет возможности дегустации. К сожалению, само ирландское пиво закончилось, а свежего еще не подвезли. В меню меня заинтересовали Beef & Guinness Stew (245 грн), Fish & Chips (235 грн) и яички от Лисички (145 грн).

Пока жду заказ, можно спокойно рассмотреть интерьер. Здесь довольно темно, но не пасмурно – темно-зеленые стены, на которых разместилась сотня всевозможных безделушек: таблички пабов из разных стран мира, картины, винтажная реклама, старые газеты. Также на стенах есть два телевизора, ведь просмотр футбольных матчей – одно из главных развлечений его посетителей.

Туалетная комната снаружи выглядит как традиционная красная телефонная будка, внутри которой также есть что рассматривать. Столики маленькие, стулья тоже очень компактные, каждый сантиметр должен быть функциональным.

Судя по фото, несмотря на компактность, здесь вмещается много посетителей, иногда даже устраивающих танцевальные вечеринки. Как им это удается, особенно в холодное время года, я даже не представляю.

Когда теплеет, здесь открывается волшебная летняя площадка, которая вечером заполняется также полностью. Ну и множество туристов. Они идут сюда бесконечным потоком, даже в будни, обычно просто сфотографироваться и спросить официантов, действительно ли это тупик, а не улица.

Насколько вкусны в Одессе традиционные ирландские блюда

Первым, конечно, принесли пиво. Я не большой специалист по пиву, но могу уверенно сказать, что это было одно из самых вкусных, которое я пила в жизни. Стаут мне понравился больше, чем ИПА. Это темное, насыщенное, полнотелое и одновременно мягкое пиво. Его пенка похожа на верхушку капучино – нежная и стойкая, хотя и невысокая. Ее легко можно есть чайной ложкой. Я почувствовала всю палитру присущих напитку вкусов: и солод, и кофе, и немного черного шоколада с характерной горчинкой.

Тем временем стали приносить блюда.

Beef & Guinness Stew – это традиционное ирландское блюдо из говядины (также его часто готовят из баранины или козьего мяса) и овощей, томленных в легендарном пиве «Гиннесс». Да, его можно сравнить с нашим рагу. Впрочем, у нас его готовят не в пиве, но именно оно дает и мясу, и овощам, и соусу особый вкус. В Fox & Pipe рагу подают с картофельным пюре в горшке на деревянном подносе в форме клевера. Мясо действительно мягкое, а в соусе чувствуется карамельный вкус пива. Издание BBC выделяет еще одну его особенность: «Это сытное рагу не только легко готовить – после него еще и очень мало грязной посуды». Что касается грязной посуды, то могу добавить, что горшок действительно остается почти идеально чистым, ведь соус хочется вымакать до последней капли.

Fish and Chips. Еще одно культовое блюдо, но уже британской кухни, которое стало обязательным в меню любого паба. О его истории и влиянии на всемирную гастрономию можно писать отдельную обширную статью. Как и предыдущее, оно очень простое, но вкусное и питательное – рыба в кляре и картофель, жаренные во фритюре. Для блюда обязательно берут рыбу с белым мясом – треску, сайду, камбалу или другую рыбу холодного моря. Тесто готовится с добавлением темного английского эля. Кляр должен быть достаточно плотным, чтобы рыбное филе осталось сочным, но чтобы жир не попал внутрь. Именно такие кусочки я и получила в пабе. А вот картошка немного подвела. Дело в том, что, по классике, размер картофельного брусочка должен быть полтора на восемь сантиметров. Тогда, считают щепетильные англичане, она лучше прожаривается и становится вкуснее. Я не знаю, пригодится ли вам когда-нибудь эта информация, но и вы теперь живите с этим знанием. Кстати, в старину блюдо подавали в кулечке из вчерашней газеты. К сожалению, эта традиция тоже ушла в прошлое, но читатели бумажной версии «Одесской жизни» могут себе ее позволить!

Яички от Лисички. Название блюда – однозначно, выдумка шефа или владельцев. По сути, это жаренные во фритюре перепелиные яйца в сухарной панировке. Эти жареные шарики подаются с соусом, они хороши с любым пивом.

Общее впечатление

Паб в Пассаже очень понравился атмосферой, пивом и блюдами. Его стопроцентно можно советовать гостям нашего города и не только. Лично я точно буду заходить туда на маленький бокал пива чаще, ведь его стоимость – как чашки латте в кафе рядом, но пользы, по моему мнению, немного больше. Также хочется познакомиться еще с одним популярным блюдом – яблочным крамблом. Надеюсь, ирландские бабушки знали толк не только в пиве, но и в сладостях.

Какие еще блюда можно попробовать в знаменитом Пассаже, мы рассказывали в статье Не хуже, чем в Италии: что вкусного предлагает новый ресторан в старом Пассаже

Из истории пабов

История ирландского пивоварения насчитывает более пяти тысяч лет – благодаря плодородной почве, мягкому климату и традициям фермерства. Пиво всегда было доступным и локальным напитком, а паб – центром жизни общества. Здесь обсуждали новости, праздновали, слушали музыку, а в холодные ветреные вечера согревались бокалом пива или виски. Именно так родился ирландский паб – теплое, уютное место, ставшее вторым домом для многих мужчин, особенно в сельской местности, где альтернатив для досуга просто не было.

Несмотря на экономические вызовы, изменения во вкусах и конкуренцию с новыми видами напитков, Ирландия по-прежнему сохраняет традиции пивоварения, в частности – производство стаута, который остается самым популярным сортом. Пабы, обставленные деревом, украшенные фотографиями и витражами, живут до сих пор своей уникальной жизнью – здесь не едят, а пьют, общаются, смотрят спорт и помнят историю. И хотя сегодня многие заведения стали более открытыми к туристам и добавили в меню простые традиционные блюда, настоящая суть ирландского паба осталась неизменной – это о людях, о сообществе и духе старой Ирландии.

Фото автора и из соцсетей заведения