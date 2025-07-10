Ключевые моменты:

Заведения в Одессе продолжают работу во время тревог, несмотря на угрозу;

Игнорирование сигналов воздушной тревоги — нарушение закона;

При тяжких последствиях ответственность — до 7 лет лишения свободы;

Нет обязательных норм по наличию укрытий в радиусе 50 м от заведения, но проверки проводятся.

За работу заведения во время тревоги могут наказать

Как оказалось, владельцы кафе, ресторанов и ночных клубов заведений, которые пренебрегают сигналами тревоги незаконны, могут быть привлечены к ответственности. Об этом говорится в ответе ГУ Нацполиции в Одесской области на запрос журналистов Новини.LIVE.

Во время военного положения работа всех учреждений регламентируется Законом Украины «О правовом режиме военного положения» и решениями военных администраций на соответствующих территориях. Таким образом вводится часть ограничений, которые предусматриваются в случае сигнала воздушной тревоги.

Также в случае сигнала воздушной тревоги администрация и сотрудники заведений должны действовать по инструкции, а также брать на себя обязательства по безопасности своих клиентов:

выводить посетителей на безопасное расстояние за пределы помещений;

информировать о наличии укрытий и как к ним пройти;

контролировать наличие в укрытиях достаточного количества питьевой воды, средств оказания первой неотложной медицинской помощи, санитарно-гигиенических средств первой необходимости.

В случае, если пренебрежение безопасностью во время воздушной тревоги привело к гибели людей или других тяжких последствий, работодатели могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 271 Уголовного Кодекса Украины. Наказание может включать лишение свободы сроком до 7 лет.

«В случае нарушения норм безопасности во время воздушной тревоги можно обратиться на общую службу экстренной помощи «112», спецлиний «101», «102» в зависимости от конкретной ситуации», — говорится в ответе ГУНП .

Законность работы одесских ресторанов и клубов без укрытия

Далеко не все заведения в Одессе имеют защитные сооружения в радиусе 50 метров, чтобы люди могли быстро уйти в безопасное место во время атаки. Сегодня в законодательстве нет четких норм, предусматривающих наличие укрытий вблизи заведений отдыха. Поэтому ответственность для владельцев кафе, баров и ресторанов за это также пока законом не установлена.

Однако это не означает, что кафе, рестораны и клубы не проверяют на соблюдение всех требований военного времени. ГСЧС регулярно проводит запланированные, а в случае необходимости, и внеплановые обследования заведений на меры безопасности, что касается и состояния защитных сооружений. По их результатам составляется акт в двух экземплярах, один из которых направляется балансодержателю. Согласно выводам, указанным в этом документе, владелец кафе или ресторана должен исправить все недостатки.

Ранее “Одесская жизнь” узнавала, можно ли безопасно отдыхать на одесских пляжах и реально ли добраться до укрытия, когда вражеской ракете (если она баллистическая) нужно от 2 до 5 минут, чтобы долететь до побережья.

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