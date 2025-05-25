Прогноз погоды в Одессе на 26 мая
В Одессе завтра облачно. Умеренный дождь. Днем гроза.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 14-16°С, днем 17-19°С.
Температура морской воды 15-16°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 26 мая
По Одесской области облачно. Умеренный дождь, местами значительный дождь. Днем гроза.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 11-16°С, днем 16-21°С.
На автодорогах области видимость во время дождя 1-2 км.
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