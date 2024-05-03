Не хуже, чем в Италии: что вкусного предлагает новый ресторан в старом Пассаже

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Ранее мы рассказывали, где в Одессе попробовать:

Пассажные изменения

Если вы давно не заходили в Пассаж, то наверняка будете удивлены тем, что вместо магазинов здесь открываются кафе, кофейни, бары. Место превратилось в сплошной фудкорт, где можно не только выпить кофе с пирожным, но и основательно поесть или даже попасть на вечер стендапа или концерт.

В начале марта на окнах одного из помещений появились надписи Kvitkova Passage. С первого взгляда можно было подумать, что здесь вскоре заработает магазин цветов. Но нет, здесь готовили к открытию новое кафе с итальянской кухней.

Где в Одессе искать Сицилию

За почти сорок лет с открытия первой пиццерии в нашем городе сменились государства, валюты, президенты. Но одно осталось неизменным — любовь одесситов к пицце. Именно поэтому формат пиццерии остается популярным в любые времена. У нас можно попробовать разные виды пиццы — из печи, огромные-метровые, с модными сырными бортиками, на разных видах муки с любой начинкой. Именно поэтому я отправилась в Пассаж. Интересно, чем собираются удивлять одесситов в новом заведении?

Kvitkova Passage это сеть баров и ресторанов, которые работают с 2018 года в Киеве и Львове. Одесское заведение — «сочетание» львовского ресторана «Сицилийский дворик» и киевского «Kvitkova bar». С меню заведения можно ознакомиться еще дома, ведь оно существует в электронном формате. Через специально созданный чат-бот в телеграмме можно сделать заказ с собой.

А что в меню?

Меню состоит из завтраков, пиццы, супов, салатов, антипасти и пасты, десертов, джелато, алкогольных и безалкогольных напитков. Каждый раздел состоит из нескольких позиций. Конечно, самый большой выбор в заведении — варианты пиццы. Здесь она существует в двух размерах: 20 и 33 см. Интересно, что одесское меню полностью повторяет львовское, правда, в одесском отсутствует перечень аллергенов. Вероятно, со временем, этот баг исправят.

Сицилийская пицца или сфинч(и)оне (слово арабского происхождения) имеет свои особенности. Тесто должно быть толще, чем у неаполитанской или римской «родственницы», но хорошо пропеченным и подпеченным. Начинка — сложная, с использованием местных сыров, анчоусов и томатного соуса. Вообще-то на Сицилии существует несколько разновидностей пиццы, но это уже детали.

В общем, набор подобен другим итальянским ресторанам города, с добавлением популярных блюд других кухонь мира: как ленивые вареники и овсянка, картофель по-одесски, митболы и чизкейк.

Пицца: 20 см — от 149 грн до 299 грн, большего размера — от 239 грн.

Супы: 114 — 179 грн.

Салаты: 159 — 299 грн

Основные блюда: 199 — 399 грн.

Паста: 199 — 299 грн.

Десерты: 150 — 179

Джелато: 40 грн шарик: 40 грн шарик. Минимальный заказ — 2 шарика. Пока не сезон, же не все виды.

Цитаты из меню

Pizza Маринара — 149 ₴

Pizza Маргарита с Сицилийской моцареллой — 179 ₴

Pizza с белыми грибами и вешенками — 249 ₴

Pizza 4 сыра с пекорино и кленовым сиропом — 259 ₴

Pizza Дайте мяса — 289 ₴

Сицилийская картошка по-одесски — 99 ₴

Ленивые вареники 175 ₴

Стейк филе-миньон со спаржевой фасолью — 399 ₴

Тирамису — 150 ₴

Обед с экскурсией

Для знакомства с кухней заведения я заказала маленькую пиццу с беконом и вяленым желтком (229 грн), сицилийский лимонад (69 грн), баскский чизкейк с малиновым кюли (соус) (179 грн) и американо (55 грн).

Пока жду заказ есть время рассмотреть интерьер. В ресторане два пространства. Одно — внутри, второе — снаружи, то есть под шикарной стеклянной крышей Пассажа, великолепными скульптурами и лепниной. Когда долго сидишь есть время рассмотреть многочисленные детали, цветочки и даже выражение лица всех этих ангелов, кариатид и атлантов. Несомненным плюсом локации является и то, что здесь проходит маршрут всех обзорных экскурсий. Поэтому вы также можете узнать что-то новое, но в то же время, есть вероятность случайно остаться на фотографиях туристов, которые даже в нынешние времена есть в нашем прекрасном городе.

Внутри вы попадаете в атмосферу гламурного винтажа. Посреди зала стоит черный рояль с золотыми подсвечниками. На необработанном деревянном потолке и из трубы, обмотанной стекловатой, висят хрустальные люстры. Стены также выглядят потрепанными. Вдоль них стоят как большие диваны, так и разнообразные стулья. На широких подоконниках, уместились интимные столики на двоих. Кажется, дизайнер много времени провел на Староконке.

Внутри и снаружи много зелени, стоят «бабушкины» буфеты и серванты. Старые выкрашенные в белый цвет двери, словно ширма отделяют зону рукомойников от мягких диванов. Кстати и цветы, если присмотреться, высажены в старые бидончики, кастрюли и другие емкости.

Пока ждала заказ, зазвучала воздушная тревога. Подумала о том, что скорее всего, оставаться под стеклянным куполом Пассажа довольно легкомысленно, но уходить не хотелось.

Сложности сочетания: дольче вита и советский винтаж

Обслуживание в ресторане ненавязчивое, но внимательное — официант всегда рядом, «сканирует обстановку». Кстати, если вы придете с домашним питомцем, ему, как и хозяину, тоже нальют свежей воды.

Заказ принесли довольно быстро. Пиццу готовили минут пятнадцать. Подают ее на металлическом подносе, поэтому надо быть осторожными, ведь если вы привыкли, как и я, брать это блюдо руками, то скорее всего можете обжечь пальцы. Кстати, интересно, что тарелки и приборы сугубо винтажные, советского периода, различных украинских фарфоровых заводов. Лично мне это дизайнерское решение не легло по душе. Но, понимаю, что кто-то считает это милым и уместным и даже время от времени ностальгирует по такому фаянсу.

Вкус пиццы понравился. Корж — хорошо пропеченный, верх хорошо поджаренный, с легкими подпалами и корочкой. Начинки было много, на вкус она оказалась сочной и нежной. Бекон в меру прожаренный и нежный, без прожилочек, которые иногда случаются. Интересным было его сочетание с желтком. В общем, вкус немного напоминал тот, когда вы макаете свежий толстый лаваш в утреннюю яичницу (надеюсь, что после такого сравнения, меня не внесут в черный список заведения). Данного размера — 20 см, достаточно, чтобы наесться, особенно, если вы еще берете салат или что-то сладкое.

Баскский чизкейк — десерт родом из Испании, но сейчас он очень популярен в мире, поэтому его любят и в Италии также. Одесский вариант понравился сбалансированностью вкуса и разнообразием структур — он был не очень сладкий, с нежной структурой, не пересушенный, посыпанный орехами. Малиновый соус добавил приятной кислинки. А вот, кофе, был неожиданно резким, горьким, чувствовалась пережаренность зерен, что перебило приятное послевкусие чизкейка. И опять-таки, мне не понравилась чашка, в которой подали напиток.

Общее впечатление

Заведение дружественно к любым клиентам, даже четвероногим. Впрочем, мне показалось, что оно рассчитано больше на молодежь, не травмированную советским бытом, а именно тарелками из школьных столовок, для которых, эти детали — не более чем забавный аттракцион. Интересные вкусы, большой выбор коктейлей, шикарное расположение, все это настраивает на то, чтобы благодаря блюдам, на некоторое время переноситься в солнечную Италию, в тот мир, где нет войны, опасности и слез. А значит, место, куда хочется когда-то вернуться.

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