– Какими путями, сынок? – испугалась я.

– Мама, я на минутку – в командировке, неподалеку. Думаю, загляну домой, ведь еду мимо родного дома.

Сын обнял маму, положил в ее ладони буханку хлеба. А из машин за ними наблюдали десятки жаждущих глаз. Глаз военных, которые тоже давно не видели родного дома. Давно не клали свою голову на мамину грудь, не чувствовали крепкого отцовского рукопожатия, нежного поцелуя любимой и прикосновения детских губ.

Он побежал к машине, и колонна двинулась дальше. А короткая встреча, словно солнечный луч, все еще согревала сердца и звенела вслед отъезжающей машине.

Александр вышел в отставку в звании подполковника за несколько лет до полномасштабного вторжения России. А когда над страной полыхнули зарева, он, военный в пятом поколении, с первого дня встал в ряды сопротивления, организовав вместе с односельчанами блокпосты на подступах к Киеву.

Тогда судьба подарила ему встречу с национальной легендой Украины, непобеждённым украинским боксёром Александром Усиком.

– Ребята, вам что-то нужно? – спросил боксер, остановившись возле блокпоста.

– Да, – ответил его тезка. – Нужны боеприпасы.

И уже через сорок минут боеприпасы были доставлены на пост.

Когда российского оккупанта прогнали с Киевщины, Александр пошел в военкомат и попросил мобилизовать его в ряды Вооруженных сил Украины. Вместе с ним в разных городах Украины пополнили ряды защитников его двоюродные братья, племянники, племянницы и сын.

– Я учился защищать Родину. Кто, если не я? Боевой характер и желание приближать победу не словами, а делами – это у нас родовая карма, – говорил он тем, кто спрашивал его, зачем ему все это нужно.

За это время его военная история пополнилась боевыми страницами несокрушимого Мощуна, Купянска, Часового Яра… И пока продолжается бой за Украину, он остается в строю своих побратимов.

…К вечеру родители получили короткое сообщение: «Веду колонну по нашей улице»…

Встречать и одновременно провожать военную колонну вышли не только родители. Люди стояли на обочине и сквозь слезы, за броней, пытались рассмотреть лица смелых и мужественных украинских воинов.

На следующий день сын прислал сообщение:

– Я вчера провел колонну по своей улице. И вспомнил, как когда-то маленьким я тоже стоял и встречал колонны, в которых ехал мой папа. А вчера мой папа встречал меня… Я плакал, мама!