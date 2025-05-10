В новом выпуске на нашем Youtube-канале знаток Одессы Александр Отдельнов прогулялся по этой улице и рассказал много интересного о ней.

Из этого видео вы узнаете:

Где находится улица, которой нет на карте?

Почему из гостиницы «Спартак» было невозможно вынести мебель?

Где был первый в Украине кампус?

Как в Одессе придумать, каким образом заработать миллион?

Имена, эпохи и секреты

На протяжении своей богатой истории улица меняла названия, отражая разные эпохи: была Садовой, затем Гимназической в честь известной Ришельевской гимназии. Некоторое время она носила имя Дерибасовская, потом большевики переименовывали ее в честь Лассаля и даже летчика Чкалова. Но, к счастью, уже более 80 лет она знакома нам как Дерибасовская.

Но кто же такой Де Рибас, в честь которого названа эта культовая улица? И здесь кроется еще один интересный факт: это не один человек, а два брата — старший Хосе и младший Феликс. Оба они оставили значительный след в истории Одессы. Хосе, считавший себя неаполитанцем, несмотря на шотландско-испанское происхождение, отличался решительностью и бешеным темпераментом. Он сделал блестящую военную карьеру, дослужившись от капитана до контр-адмирала, и именно он возглавил военный гарнизон, который начал системное строительство Одесского порта и города, став его первым военным градоначальником.

Однако, история Хосе де Рибаса скрывает и неочевидные моменты: было ли развитие города выгодным только для Одессы, принесло ли оно пользу и самому градоначальнику? И почему его жизнь оборвалась внезапно, в 49 лет? Чтобы узнать эти пикантные детали, смотрите полное видео!

Младший брат, Феликс де Рибас, посвятил Одессе почти полвека своей жизни. Именно он заложил возле своего дома замечательный сад, который впоследствии подарил городу, поставив одно принципиальное условие: посещение сада всегда должно быть бесплатным, доступным как для богатых, так и для бедных. Этот сад и сегодня является любимым местом отдыха одесситов и гостей города. И именно в нем находится памятник «одесскому времени» — еще один символ, который имеет свои сокровенные смыслы.

Архитектурные Шедевры и Скрытые Секреты: Прогулка по Главной Улице

Исторически Дерибасовская всегда была самой демократичной улицей города, местом, где каждый мог найти отдых на свой вкус. В то же время она четко делилась на две разные части: от Польской до Ришельевской — более величественная и жилая, а вот от Ришельевской до Преображенской — настоящая улица-свято, центр лучших отелей, ресторанов и магазинов. Именно к самым интересным локациям этой оживленной части мы отправляемся в видео.

Большинство гостей начинают знакомство с Дерибасовской со стороны Преображенской, где их первым встречает величественный Пассаж. Построенный в 1900 году, этот фешенебельный отель и торговый комплекс уже 125 лет сохраняет свое предназначение и множество удивительных деталей в истории и архитектуре. Его потолки украшает уникальное мозаичное панно, а на карнизе крыши можно увидеть необычную скульптурную группу: Гермес и Фортуна… на паровозе! Этот неожиданный элемент содержит интересный намек. А еще именно в Пассаже находится та самая загадочная улица, которой нет на карте.

Пройдя дальше, мы непременно посетим «Гамбринус» — легендарную одесскую пивную, которая является одним из символов города уже почти 160 лет. Хотя заведение меняло локации, последние 60 лет оно находится на углу Дерибасовской и Колодезного переулка. В советское время очереди в «Гамбринус» были круглосуточными, и только избранные знали о его четырех неочевидных входах, кроме центрального. Знание об этих «запасных выходах» делало человека настоящим «крутым одесситом». Сегодня же вход в пивную «охраняет» скульптура бравого солдата Швейка — подарок городу от поклонника Гашека, который увидел в Швейке черты настоящего одессита.

На месте нынешнего долгостроя когда-то стояла гостиница «Спартак». Именно о ней ходила известная шутка, что оттуда невозможно вынести мебель. Узнать, что именно этому мешало, вы можете в полном видео!

От Первого Кампуса до Неочевидных Символов

Нельзя говорить о Дерибасовской, не упомянув ее связь с образованием. Благодаря гению Дюка де Ришелье, одного из первых градоначальников, в Одессе появился проект вуза, которого тогда не было в империи. Открытый позже как Ришельевский лицей, он имел огромный комплекс зданий, выходивший на несколько центральных улиц. Это был настоящий прообраз современного кампуса, с учебными классами, гостиницей, рестораном, общежитием, столовой и даже собственной пивной для преподавателей и учеников! С лицеем связаны имена многих выдающихся личностей.

Дерибасовская тщательно оберегает свои тайны. Она полна интересностей, которые можно заметить, лишь внимательно присмотревшись или зная их историю. Знали ли вы, например, что на самой Дерибасовской расположен один из одесских маяков? Каждый камень этой улицы пронизан лучами событий и историй людей, которые делали и делают Одессу такой, какой она есть — неповторимой и лучшей в мире.

Это лишь малая часть того, что может рассказать главная улица Одессы. Чтобы полностью погрузиться в атмосферу Дерибасовской, раскрыть все ее секреты, увидеть места, о которых идет речь, и узнать ответы на все поставленные вопросы, приглашаем вас посмотреть полное видео на нашем YouTube-канале!

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