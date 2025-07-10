Ключевые моменты:

Спецоперация по борьбе с коррупцией на таможне прошла в Одесской, Волынской и Черновицкой областях.

В Одессе четыре сотрудника управления по борьбе с контрабандой уличены в вымогательстве взятокза беспрепятственный вывоз товаров без уплаты налогов.

Также разоблачены сотрудники одного из таможенных постов в области, оформлявшие продукцию без уплаты платежей.

Как сообщает Офис генерального прокурора Украины, в Одесской, Волынской и Черновицкой областях проведены обыски и прекращены преступные схемы на таможне.

Во время проведения спецоперации в Одессе разоблачены четыре должностных лица управления по борьбе с контрабандой местной таможни на вымогательстве с предпринимателей взяток за беспрепятственный вывоз товаров из Украины.

Кроме этого проведены обыски у должностных лиц одного из таможенных постов в Одесской области, которые получали выгоду за оформление продукции без уплаты таможенных платежей.

По выявленным фактам противоправной деятельности должностных лиц таможенных органов идет досудебное расследование.

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