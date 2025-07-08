Ключевые моменты:

Отреставрированы исторические дубовые двери в стиле модерн

Установлено новое стекло, электрозамок и доводчик

Что именно отреставрировали

Во время работ специалисты сняли многочисленные слои старой краски с деревянных дверей, после чего обработали их лазурью и маслом. Мастера также восстановили утраченные элементы, в частности каблуки, притворные планки и капитель фрамуги.

Кроме декоративного восстановления, в дверях заменили стекло, что значительно улучшило освещение в подъезде. Также двери теперь закрываются автоматическим доводчиком, а безопасность обеспечивает современный электроригельный замок.

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