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Новости Одессы и Одесской области

Як заощадити на комунальних послугах до 70%: Держенергоефективності

Як заощадити на комунальних послугах до 70%: Держенергоефективності

Лише заміна вікон дає до 10-15% економії, а утеплення (стін, даху, підвалу) – до 25% заощаджень.

Про це розповів голова Держенергоефективності Сергій Савчук у інтерв’ю для видання «Обозреватель».

Саме перед початком опалювального сезону Савчук представив дієві інструменти з енергоефективності для кожної громади, зокрема:

– саме комплексна термомодернізація будівлі, у т.ч. у рамках «теплих кредитів», дає 40-50% і більше економії витрат на комунальних послугах;

– завдяки енергосервісу (ЕСКО) економія енергоспоживання у бюджетних закладах сягає до 70% без жодної бюджетної інвестиції;

– в Україні є реальні успішні приклади використання біомаси для генерації теплової та електричної енергії;

– європейський досвід доводить ефективність генерації енергії із сміття, який найближчим часом  має застосовуватись у різних містах України.

— Відсоток економії залежить від початкового стану будівлі. Заощадити до 70% – це реально, але потребує правильного підходу. Чим менше енергоресурсів витрачається на утримання, тим менше коштують комунальні послуги, які доведеться сплачувати щомісяця. Як наслідок, нерухомість, яка має невелике енергоспоживання, відразу зростає в ціні після термомодернізації, – зазначив Сергій Савчук.

За оцінками експертів:

  • заміна вікон дає до 10-15% економії;
  • утеплення (стін, даху, підвалу) – до 25%;
  • модернізація або встановлення індивідуального теплового пункту із погодозалежним регулюванням – до 10-30%;
  • балансування стояків, теплоізоляція трубопроводів – ще до 10%.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що попри борги споживачів, опалювальний сезон в Одесі розпочнеться вчасно.

Фото: Апостроф

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