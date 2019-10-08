Як заощадити на комунальних послугах до 70%: Держенергоефективності

Лише заміна вікон дає до 10-15% економії, а утеплення (стін, даху, підвалу) – до 25% заощаджень.
Про це розповів голова Держенергоефективності Сергій Савчук у інтерв’ю для видання «Обозреватель».
Саме перед початком опалювального сезону Савчук представив дієві інструменти з енергоефективності для кожної громади, зокрема:
– саме комплексна термомодернізація будівлі, у т.ч. у рамках «теплих кредитів», дає 40-50% і більше економії витрат на комунальних послугах;
– завдяки енергосервісу (ЕСКО) економія енергоспоживання у бюджетних закладах сягає до 70% без жодної бюджетної інвестиції;
– в Україні є реальні успішні приклади використання біомаси для генерації теплової та електричної енергії;
– європейський досвід доводить ефективність генерації енергії із сміття, який найближчим часом має застосовуватись у різних містах України.
— Відсоток економії залежить від початкового стану будівлі. Заощадити до 70% – це реально, але потребує правильного підходу. Чим менше енергоресурсів витрачається на утримання, тим менше коштують комунальні послуги, які доведеться сплачувати щомісяця. Як наслідок, нерухомість, яка має невелике енергоспоживання, відразу зростає в ціні після термомодернізації, – зазначив Сергій Савчук.
За оцінками експертів:
- заміна вікон дає до 10-15% економії;
- утеплення (стін, даху, підвалу) – до 25%;
- модернізація або встановлення індивідуального теплового пункту із погодозалежним регулюванням – до 10-30%;
- балансування стояків, теплоізоляція трубопроводів – ще до 10%.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що попри борги споживачів, опалювальний сезон в Одесі розпочнеться вчасно.
Фото: Апостроф