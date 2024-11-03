От болгарского «Ленина» до киевского князя: история трех названий одесского проспекта

Димитрова называли вождем и похоронили в мавзолее

После смерти Димитрова в 1949 году «вождю болгарского народа» воздвигли в Софии мавзолей, по типу ленинского! Ну а в СССР, понятно, где ни пОпадя начали в его честь улицы называть.

Подчеркнем, что в истории и Одессы, и области болгары – люди вовсе не посторонние, издавна честно вносили они здесь свою трудовую лепту. Вот и улица Болгарская в Одессе наличествует. В 1991 году она появилась вместо улицы Буденного на Молдаванке. Но, что касается Димитрова, то тут чистой воды идеология.

Родился Георгий Димитров в Болгарии, начинал работягой, с молодых лет в политике, в профсоюзном движении, организовывал забастовки. В 1913-1923 годах – депутат Болгарского парламента. В сентябре 1923 года – один из руководителей вооруженного антиправительственного восстания в Болгарии.

После провала попытки захвата власти бежал в Югославию, затем жил в СССР. За участие в вооруженном мятеже на родине был заочно приговорен к смертной казни. Осенью 1929 года переехал в Германию, вел коммунистическую пропаганду. В секретной советской корреспонденции для Димитрова использовалось кодовое имя «Бриллиант». Был арестован нацистскими властями по обвинению в причастности к поджогу Рейхстага в феврале 1933 года, однако на Лейпцигском процессе в сентябре-декабре 1933-го был оправдан, так как доказал алиби (Гитлер того периода нынешнему путлеру в ученички только бы и сгодился).

В 1934 году получил гражданство СССР и был аэропланом перевезен в москву. Димитров наряду с Эрнстом Тельманом стал одним из лидеров международного коммунистического движения.

После установления в Болгарии просоветского режима, он в ноябре 1945 года прибыл на родину, там был назначен председателем Совета министров. С декабря 1948 года и до смерти занимал должность генсекретаря ЦК Болгарской компартии.

Тяжело заболев, в апреле 1949 года Димитров приехал в москву на лечение. Через 2 недели состояние его резко ухудшилось. Вскоре Георгий Димитров умер. Тело было возвращено в Софию уже забальзамированное. В 1990 году при перезахоронении в его останках было обнаружено высокое содержание ртути. Однако версию отравления не стали «раскручивать». После этого мавзолей в центре Софии был взорван. В результате двух взрывов он разрушился, но не целиком и его доразбирали.

Двигатели Глушко подняли в космос первый спутник и первого человека

Проспект Димитрова в Одессе переименовать оказалось намного проще чем разобрать его мавзолей на родине. Что ж, рожденный в 1908 году в Одессе и ставший всемирно известным ученым, Валентин Петрович Глушко не подвел «Одессу – маму». Став конструктором- ракетостроителем, он и свою малую родину поднял до космических высот. Согласитесь, ведь может Одесса гордиться тем, что Международный астрономический союз имя ее сына присвоил кратеру на Луне.

Учился он в Одесском реальном училище Св. Павла (с 1920 года оно стало 4-й профтехшколой «Металл» им. Троцкого). Что интересно, одновременно Глушко занимался в консерватории по классу скрипки.

С 1924 года после практики на одесском арматурном заводе слесарил. И в этом же году он опубликовал в газете «Известия Одесского губкома КПУ» свою первую статью «Завоевание Землей Луны».

С чего началось? Еще в 1921 году прочитал несколько романов писателя-фантаста Жюля Верна о полетах на Луну. Потом начал изучать книги по астрономии. В Одессе Валентин Глушко начал переписываться с Циолковским – ученым-самоучкой, одним из столпов ракетостроения. В марте 1924 года школьник Валентин Глушко написал Циолковскому: «…межпланетные сообщения являются моим идеалом и целью моей жизни, которую я хочу посвятить для этого великого дела».

В 1925-м поступил на физмат Ленинградского университета. Одновременно работал механиком в мастерских Научного института. В 1929 году перед самой защитой диплома Валентина Глушко… отчислили из университета. За неуплату.

Но одессит нашел выход: отнес третью часть своего дипломного проекта, посвященную электрическому ракетному двигателю, под названием «Металл как взрывчатое вещество», в Комитет по изобретениям. Там его идеи попали в толковые руки, этой работой заинтересовались.

Глушко было предложено немедленно начать экспериментальные работы по реализации этого предложения, он был зачислен в штат Газодинамической лаборатории в качестве руководителя подразделения по разработке электрических и жидкостных ракет и ракетных двигателей. В 1930 году была разработана конструкция и начато изготовление первого жидкостного ракетного двигателя.

Так начался его «звездный путь», но в 1938 году он резко оборвался. Глушко был арестован. В 1939-м Особое совещание при НКВД «впаяло» врагу народа 8 лет. «Помог с работой» ему Берия, направил в конструкторскую группу 4-го спецотдела НКВД.

В 1944-м Глушко досрочно освободили со снятием судимости и… назначили главным в конструкторском бюро, разрабатывавшем двигатели для ракет. В этом КБ он проработал до 1974 года, когда его назначили генеральным конструктором НПО «Энергия».

Разработанные Валентином Глушко двигатели 2-ступенчатой межконтинентальной ракеты обеспечили вывод на орбиту первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года. На этих же двигателях стартовал 12 апреля 1961 года первый космонавт Юрий Гагарин и все последующие советские космонавты.

Академик Глушко создал более 50 типов ракетных двигателей. Он дважды был удостоен звания Герой Социалистического труда, был лауреатом Ленинской и Государственных премий, кавалером многих высших орденов Союза ССР. В апреле 1988 года с ним случился инсульт прямо в рабочем кабинете. Скончался почетный гражданин Одессы Валентин Петрович Глушко 10 января 1989 года.

В июне текущего года во исполнение закона Украины о деколонизации распоряжением Одесской областной военной администрации проспект Академика Глушко переименован. Теперь он носит имя князя Ярослава Мудрого (983-1054 гг.). Он был Великим князем Киевским с 1015-го по 1054-й годы. Изображение этого человека все мы, без малейшего исключения, ежедневно носим с собой. Многие – прямо возле сердца. В кошельке. Потому что он изображен на монете и банкноте достоинством 2 гривны.