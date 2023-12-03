Как в Одессе появились и исчезли улицы Пика и Тельмана

Итальянский вопрос

Выбирая во внушительном списке декоммунизированных одесских улиц для очередной публикации что-нибудь «импортное», я очень даже удивился, обнаружив, что в Одессе не было улицы имени Пальмиро Тольятти. Вроде ж и не хухры-мухры, а настоящий генсек итальянской компартии и настолько большой друг СССР, что даже решил умереть в Союзе, сделав это в 1964 году во время посещения крымского лагеря «Артек». Целый город Ставрополь в Куйбышевской области тогда переименовали в Тольятти! Как это одесская топонимика тогда «пролетела» мимо итальянской компартии – кто его знает… Зато уж немецких коммунистов одесским улицам досталось – мало не покажется. О них сегодня и пойдет речь.

Кем был Вильгельм Пик

Вильгельм Пик (1876- 1960 гг) – немецкий коммунист, один из основателей германской компартии. Соучредитель Социалистической единой партии Германии (СЕПГ), и с 1949 года до смерти – первый и единственный президент ГДР.

К двадцати годам он уже имел опыт и профсоюзной, и партийной деятельности, от Социал-демократической партии был избран в парламент города Бремен. В 1918 году стал одним из соучредителей и членов ЦК коммунистической партии Германии (КПГ). В 1921 году был избран в исполком Коммунистического интернационала, где познакомился с Лениным. В это же время стал депутатом прусского ландтага, в составе которого оставался до своего избрания в рейхстаг в 1928 году.

В 1933 году после прихода к власти Гитлера и начавшегося преследования немецких коммунистов КПГ ушла в подполье и осуществляла свою деятельность из-за рубежа, а Пик переехал в Москву. Летом 1945 года вернулся в Берлин и приступил к новому политическому строительству в советской зоне оккупации Германии.

Более 60 лет прошло после его смерти, благополучно скончалось под обломками Берлинской стены и его детище – Германская Демократическая Республика… Кстати, помните Эриха Хонеккера – в последующие годы генсека ЦК СЕПГ? Ну как же, весь мир его помнит по фото, где наш престарелый генсек Брежнев впился ему прямо в десны в страстном поцелуе. Так вот, этот Хонеккер вспоминал, что Вильгельм Пик до такой степени был сталинистом, что имел «доступ к телу» Сталина, случалось, спорил (!) с ним и был им уважаем. Так есть ли место Пику в топонимике нынешней Одессы? Чтобы да – так нет…

Кто такой Эрнст Тельман

Эрнсту Тельману (его портрет вы можете лицезреть на первом плане на верхнем фото) досталась намного более трагичная судьба. Родился он в 1886 году. Уже в 10-летнем возрасте, подрабатывая в гамбургском порту, участвовал в забастовке докеров, что стало началом его общественно-политической жизни. Затем последовало членство в нескольких партиях левого толка, завершившееся коммунистической. В 1920 году был делегатом конгресса Коминтерна в Москве, «ручкался» с Лениным. С февраля 1924 года – зампредседателя ЦК компартии, с мая 1924 года – депутат рейхстага.

В 1928 году Тельман опять был делегирован на очередной конгресс Коминтерна. В Ленинграде его объявили почетным штурманом крейсера «Аврора». Один из его «партайгеноссе» в этом же году был пойман на финансовых гешефтах, и за попытку замять дело афериста Тельман слетел с поста главы компартии. Но вскоре Сталин посодействовал восстановлению Тельмана в должности, тем самым упрочив его положение в партии.

Опираясь на советский тезис о социал-фашизме, компартия под его руководством много лет боролась с социал-демократической партией как с главным политическим противником. Результатом этого политического волюнтаризма стал приход к власти… фашистов.

Тельман был арестован в марте 1933 года. Застрелен в августе 1944 года после более чем 11 лет одиночного заключения по приказу Гитлера.

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Многие годы имя Эрнста Тельмана буквально пестрело на картах СССР и не только. Но те годы минули… Возможно островок вблизи коммунистической Кубы и по сей день носит его имя, равно как и горы в далекой ледяной Антарктиде. А вот, к примеру, Центральный парк культуры и отдыха в Ташкенте давным-давно носит имя не Тельмана, а Мирзо Улугбека – средневекового узбекского астронома и математика, частички их, а не немецкой истории. Вот и в украинской Одессе – та же «картина маслом». Все правильно.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса