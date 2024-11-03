Приготовьте молдавскую плачинду: просто и легко

Балтский край – это не только целебные источники, но и край, где переплелись культуры разных народов. Это повлияло и на традиционную кухню, где издавна успешно сосуществуют украинские и молдавские, румынские и польские блюда. И молдавские плацинды или плачинды, как говорят местные хозяйки, очень популярны в Балтском крае.

– Плачинда очень быстро и легко готовится, а подходит как к борщу, так и к кварте молока. Я ее готовлю с разными начинками: с тыквой, творогом, картофелем, капустой, яблоками, с укропом и луком, — рассказывает Нина Килимник. – Эта старинная молдавская выпечка известна с давних времен и по праву стала элементом нематериального культурного наследия Украины.

Рецепт плачинды с творогом, укропом и зеленым луком

Замешиваю тесто: три стакана муки, немного соли, по две столовые ложки сахара и растительного масла, кефир или кислое молоко (можно и воду) — сколько возьмет тесто. Оно должно быть мягким. Две чайные ложки сухих дрожжей или чайная ложка соды, погашенной уксусом. Накрываю полотенцем и даю отдохнуть 20-30 минут.

В это время готовлю начинку из творога, укропа и зеленого лука, добавляю одно сырое яйцо, немного соли.

Делю тесто на порции, раскатываю, растягиваю руками и кладу в центр начинку. Затем загибаю противоположные концы друг к другу, накрывая начинку.

Начинив плачинду, жарю на сковороде в растительном масле, потому что племянникам нравится именно жареная.

Достаю и складываю одну на одну. Подавая к столу, каждую делю на четыре части. Можно есть со сметаной, молоком или с первыми блюдами. Приятного аппетита!

Кстати, а вы знаете, что в старину плачинду выпекали в лавровом листе и подавали с медом воинам для восстановления сил? И теперь наши волонтеры готовят плачинды и отправляют защитникам на фронт. Ведь силы сегодня, как никогда, нужны нашим воинам и каждому из нас.

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