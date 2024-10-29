Новости Одессы и Одесской области

Где в Одессе и Одесской области лечат инсульт бесплатно

Где в Одессе и Одесской области лечат инсульт бесплатно

Девять больниц Одесской области будут оказывать бесплатную помощь при остром мозговом инсульте. Они уже заключили контракты с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Как сообщают в Одесском областном центре общественного здоровья, именно в эти заведения бригады скорой помощи должны везти пациентов с подозрением на инсульт. Четыре медучреждения находятся в Одессе, а пять – в области. В частности, это:

  • городская клиническая больница №1 (Одесса);
  • городская клиническая больница №10 (Одесса);
  • городская клиническая больница №11(Одесса);
  • Одесская областная клиническая больница (Одесса);
  • Арцизская центральная опора больница;
  • Белгород-Днестровская городская многопрофильная больница;
  • Беляевская центральная районная больница;
  • Подольская городская больница;
  • Любашевская центральная районная больница.

В этих заведениях пациенты с подозрением на острый инсульт могут рассчитывать на такие бесплатные услуги, как:

  • первичный осмотр;
  • КТ или МРТ;
  • анестезия;
  • тромболитическая терапия;
  • мониторинг клеточных, биохимических показателей, уровня электролитов, показателей системы гемостаза, ЭКГ;
  • мероприятия по вторичной и третичной профилактики инсульта;
  • реабилитацию в остром периоде и перевод в отделение реабилитации при необходимости.

Проверить актуальную информацию о медучреждениях, у которых есть договор с НСЗУ на предоставление соответствующей помощи, можно на сайте НСЗУ в разделе «Аналитические панели». Здесь необходимо выбрать подраздел «Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий», далее населенный пункт (Одесская область) и группу услуг – «Медицинскую помощь при остром мозговом инсульте в стационарных условиях». Также по этому вопросу можно обратиться по номеру 16-77 (оператор отвечает в будние дни в рабочее время).

Читайте также:

Анимутская Марина
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Проверки НСЗУ: что ждет пациентов и больницы Одесской области
    Проверки НСЗУ: что ждет пациентов и больницы Одесской области

    Руководитель Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Наталья Гусак провела в Одессе пресс-брифинг и рассказала об использовании больницами бюджетных средств, которые должны были обеспечить предоставление пациентам бесплатной помощи.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Преждевременные роды и война: как украинские женщины рожают под угрозой
    Преждевременные роды и война: как украинские женщины рожают под угрозой

    Пока в Украине ведутся разговоры о демографическом кризисе, женщины продолжают рожать даже в условиях войны. Однако сейчас роженицы все чаще сталкиваются с проблемными родами. Преждевременные роды и необходимость кесарева сечения становятся новыми реалиями для многих матерей. Мы пообщались с врачами, которые ухаживают за «торопыжками» и их мамочками, чтобы узнать о рисках, подготовке к родам и поддержке, которую получают семьи в это тяжелое время.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Полиомиелит в любой стране представляет угрозу для детей во всем мире
    Полиомиелит в любой стране представляет угрозу для детей во всем мире

    Большинство людей слышали о полиомиелите, но мало кто знает, что эта болезнь по-прежнему поражает детей во всем мире. Рассказываем, что это за болезнь, излечима ли она и как ее предупредить.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Донор из Одесской области спас три жизни: как работает трансплантология и как жертвуют органы
    Донор из Одесской области спас три жизни: как работает трансплантология и как жертвуют органы

    Почти сто лет назад украинский хирург сделал первую пересадку почки в мире. С тех пор трансплантология стремительно развивалась, спасая людей от смерти. В каких городах делают такие операции? Кто их оплачивает? Откуда берутся донорские органы? «Одесская жизнь» отвечает на эти важные вопросы во Всемирный день донорства и трансплантации органов.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Правильное питание не значит дорогое: рассказываем как экономить
    Правильное питание не значит дорогое: рассказываем как экономить

    Правильное питание и здоровый образа жизни с каждым днем набирает все большую популярность и новых сторонников. Фастфуд, жирная еда, сладкие калорийные напитки выходят из моды. Но многие одесситы утверждают, что питаться правильно — удовольствие не из дешевых. А все потому, что в рецептах иногда попадаются дорогие и экзотические ингредиенты. «Одесская жизнь» провела эксперимент и подсчитала, во сколько обходится правильное питание на три дня.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua