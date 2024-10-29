Где в Одессе и Одесской области лечат инсульт бесплатно

Девять больниц Одесской области будут оказывать бесплатную помощь при остром мозговом инсульте. Они уже заключили контракты с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).
Как сообщают в Одесском областном центре общественного здоровья, именно в эти заведения бригады скорой помощи должны везти пациентов с подозрением на инсульт. Четыре медучреждения находятся в Одессе, а пять – в области. В частности, это:
- городская клиническая больница №1 (Одесса);
- городская клиническая больница №10 (Одесса);
- городская клиническая больница №11(Одесса);
- Одесская областная клиническая больница (Одесса);
- Арцизская центральная опора больница;
- Белгород-Днестровская городская многопрофильная больница;
- Беляевская центральная районная больница;
- Подольская городская больница;
- Любашевская центральная районная больница.
В этих заведениях пациенты с подозрением на острый инсульт могут рассчитывать на такие бесплатные услуги, как:
- первичный осмотр;
- КТ или МРТ;
- анестезия;
- тромболитическая терапия;
- мониторинг клеточных, биохимических показателей, уровня электролитов, показателей системы гемостаза, ЭКГ;
- мероприятия по вторичной и третичной профилактики инсульта;
- реабилитацию в остром периоде и перевод в отделение реабилитации при необходимости.
Проверить актуальную информацию о медучреждениях, у которых есть договор с НСЗУ на предоставление соответствующей помощи, можно на сайте НСЗУ в разделе «Аналитические панели». Здесь необходимо выбрать подраздел «Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий», далее населенный пункт (Одесская область) и группу услуг – «Медицинскую помощь при остром мозговом инсульте в стационарных условиях». Также по этому вопросу можно обратиться по номеру 16-77 (оператор отвечает в будние дни в рабочее время).
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