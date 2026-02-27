Ключевые моменты:

В Буджакской громаде женщины исполняют песни на украинском, молдавском, болгарском и гагаузском языках.

Среди героинь — сотрудницы громады, учительницы, старосты, которые совмещают работу, семью и творчество.

Репертуар изменился с началом полномасштабной войны — чаще звучат патриотические песни.

Местные коллективы становятся центрами сохранения культурного наследия многонационального юга Одесской области.

В Буджакской громаде на юге Одесской области сцена Дома культуры давно стала местом, где встречаются языки и истории. Журналистка «Одесской жизни» пообщалась с женщинами, которые работают в поселковом совете, преподают в школе и возглавляют старостат, а в свободное время выходят к микрофону.

Ирина Шевченко, Майя Притула, Елена Швакова — это не приглашенные артистки, а часть самой громады. Они поют на украинском, болгарском, гагаузском, молдавском — так, как привыкли с детства или как научились уже здесь, в Буджаке.

Мы собрали их истории, чтобы показать, как в небольших селах юга культура живет не в отчетах и программах, а в реальных людях — и звучит даже во время войны.

Почему украинка запела на молдавском языке?



Ирина Шевченко — главный специалист Буджакского поселкового совета. В Буджак она переехала из Северодонецка Луганской области в 2018 году. И теперь ни одна концертная программа в поселке не проходит без ее участия.

— Я выросла в очень поющей семье, где пели все — бабушка, ее брат, мои родители. Когда мы собирались на семейные праздники, за столом всегда звучала песня. В пять лет меня записали в музыкальную школу по классу фортепиано, а уже в семь я впервые вышла на сцену. Потом было много выступлений на маленьких и больших площадках Луганской области. Я даже была вокалисткой в рок-группе «Мы не ангелы», — рассказывает Ирина Шевченко.

Вынужденный переезд в Буджак не стал препятствием для поющей женщины.

— До переезда я пела на украинском и английском. А когда попала сюда, была просто поражена разнообразием языков — молдавский, болгарский, гагаузский… Первый год у меня голова шла кругом. Потом начала понемногу разбираться и различать языки, — говорит Ирина.

Различать — одно дело, а как запеть на незнакомом языке, да еще и для человека, для которого он родной?

— У моего коллеги, который по национальности молдаванин, был юбилей. И я решила сделать ему творческий подарок — исполнить молдавскую песню. Две недели учила слова, и коллеге очень понравилось мое поздравление.

Пять лет назад Ирина Шевченко вышла замуж за местного парня.

— Мой муж — болгарин, поэтому я начала учить и болгарские песни. Приучаю к пению дочку Олю — мы уже выступали дуэтом. К каждому выступлению тщательно готовлю сценический образ. Немного многовато трачу денег на платья, но муж пока терпит. Было бы еще лучше, если бы в Буджакском Доме культуры появилось фортепиано — тогда мои песни звучали бы еще лучше, — размышляет Ирина.

Три сына — и все музыканты



В селе Богдановка Буджакской громады живет семья Притул, где воспитали трех сыновей-музыкантов. Хранительница этой семьи — Майя, учительница математики и прекрасная певица.

— Я родом из села Дмитровка Болградского района и с детства пела в церковном хоре. Мой отец был очень музыкальным. Но профессией выбрала не музыку — окончила финансово-экономический колледж. Когда мы с мужем Сергеем переехали в Богдановку, местные девушки услышали, как я пою, и пригласили в вокальный коллектив «Черемшина». Выступаю и как солистка. По национальности я гагаузка, но пою и гагаузские, и украинские, и болгарские песни, — рассказала Майя Притула.

Сценические наряды певица шьет сама, потому что любит создавать собственные образы.

— Все трое наших сыновей связали свою жизнь с музыкой. Старший — Саша — создал свою музыкальную группу и выступает по всей Украине, Алексей играет на трубе, а Павел — на аккордеоне. Хорошо поет и муж. Сейчас мы поем больше патриотических песен. Очень надеюсь, что война закончится и в мой репертуар вернутся лирические композиции о любви, — говорит Майя.

Людям нравится, что староста поет

Елена Швакова — староста Веселодолинского старостата Буджакской громады. Ее хобби — пение.

— Я всегда любила петь. В пятом классе даже победила в региональном туре Всеукраинского конкурса «Таланты твои, Украина». По профессии я зоотехник, работала в сельхозпредприятии. Но творческая натура победила, и я пошла работать художественным руководителем Веселодолинского Дома культуры.

Женщина поет в народном коллективе «Веселодолинские девчата» при Доме культуры, часто выступает сольно на мероприятиях громады. И имеет много побед в различных региональных и Всеукраинских конкурсах.

— В прошлом году меня избрали старостой села, поэтому забот хватает. Людям нравится, что их староста — певица. Репертуар подбираю сама — чувствую, какая песня моя, а какая нет. И на каждом концерте дарю односельчанам песню, а они мне — бурные аплодисменты.

