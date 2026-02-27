Ключевые моменты:

  • Саратский винодельческий завод в Одесской области выставлен на онлайн-аукцион.
  • Стартовая цена объекта – более 10 млн грн без НДС.
  • В лот входят производственные здания и 114 единиц оборудования.
  • Аукцион пройдет 10 марта в системе Прозорро.Продажи.

Об этом сообщает на своем сайте Фонд государственного имущества Украины.

Предприятие находится в селе Николаевка-Новороссийская (ул. Молодежная, 45). Это готовый производственный комплекс, который сейчас находится в аренде у частных виноделов (ООО «Доринвест»), но вскоре может обрести полноправного собственника.

Что входит в стоимость лота

  • Недвижимость: админздание, цех переработки винограда, склады, гаражи и котельная общей площадью свыше 1181 кв. м.
  • Оборудование: 114 единиц техники, включая специфические винодельческие емкости, технологические линии и резервуары.
  • Земля: участок площадью 1,57 гектара.

По теме: Одесский припортовый завод не удалось продать: в чем причина

Стартовая цена лота – 10 168 586 гривен (без НДС). Стоит отметить, что новый владелец получит предприятие со всем необходимым для продолжения профильной деятельности – производства вин.

Аукцион пройдет в электронной системе «Прозорро.Продажи» уже 10 марта. Желающие побороться за винодельческий актив должны успеть подать заявки до 9 марта включительно.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что Держнадра объявили аукцион на продажу разрешения на пользование недрами участка в Днестровском лимане.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме