Ключевые моменты:

Саратский винодельческий завод в Одесской области выставлен на онлайн-аукцион.

Стартовая цена объекта – более 10 млн грн без НДС.

В лот входят производственные здания и 114 единиц оборудования.

Аукцион пройдет 10 марта в системе Прозорро.Продажи.

Об этом сообщает на своем сайте Фонд государственного имущества Украины.

Предприятие находится в селе Николаевка-Новороссийская (ул. Молодежная, 45). Это готовый производственный комплекс, который сейчас находится в аренде у частных виноделов (ООО «Доринвест»), но вскоре может обрести полноправного собственника.

Что входит в стоимость лота

Недвижимость: админздание, цех переработки винограда, склады, гаражи и котельная общей площадью свыше 1181 кв. м.

Оборудование: 114 единиц техники, включая специфические винодельческие емкости, технологические линии и резервуары.

114 единиц техники, включая специфические винодельческие емкости, технологические линии и резервуары. Земля: участок площадью 1,57 гектара.

Стартовая цена лота – 10 168 586 гривен (без НДС). Стоит отметить, что новый владелец получит предприятие со всем необходимым для продолжения профильной деятельности – производства вин.

Аукцион пройдет в электронной системе «Прозорро.Продажи» уже 10 марта. Желающие побороться за винодельческий актив должны успеть подать заявки до 9 марта включительно.

