В Украине приняли поправки в Земельный и Гражданский кодексы. Теперь приобретение недвижимости и земли, на которой расположена эта недвижимость, будет происходить одновременно.
Давайте разберемся, как нужно понимать новые законы о земле.
Что значит одновременный переход?
Это значит, что если вы приобретаете недвижимость, то право собственности на земельный участок тоже переходит к вам. Закон работает и в обратном направлении — приобретая землю, все сооружения на ней должны перейти к новому владельцу.
Под словом «приобретение» нужно понимать покупку, принятие в дар, получение в наследство или переход в собственность по решению суда.
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Новые правила не распространяются на многоквартирные дома, а также не касаются земли, которая находится в государственной или коммунальной собственности.
Значит, если купить дом, то земля бесплатно перейдет мне в собственность?
Нет, это так не работает. В законе сказано, что право собственности на дом можно зарегистрировать только одновременно с правом собственности на землю. То есть по отдельности приобрести нельзя.
Чтобы право собственности было официально признано, его нужно внести Единый государственный реестр. Только после этого недвижимость и земля станут вашей собственностью, таковы правила.
Земельный участок — это отдельный объект права собственности. У него есть кадастровый номер и своя оценочная стоимость. Ни о каком бесплатном переходе в законе не говорится.
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А если дом стоит на арендованной земле, как она тогда перейдет?
В таком случае, право аренды земельного участка переходит к новому владельцу недвижимости. В законе говорится, что условия аренды должны оставаться такими же.
Однако, есть одно исключение. Если приобрести не весь объект недвижимости, а только обособленную долю — тогда можно требовать внесения изменений в договор аренды, чтобы нового владельца доли в недвижимости признали субарендатором земельного участка. А пока такие изменения не внесены, придется возмещать часть арендной платы, в соответствии с размером доли в недвижимости.
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