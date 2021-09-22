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Одновременный переход права на землю при покупке дома: как это работает

Одновременный переход права на землю при покупке дома: как это работает

В Украине приняли поправки в Земельный и Гражданский кодексы. Теперь приобретение недвижимости и земли, на которой расположена эта недвижимость, будет происходить одновременно.

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Давайте разберемся, как нужно понимать новые законы о земле.

Что значит одновременный переход?

Это значит, что если вы приобретаете недвижимость, то право собственности на земельный участок тоже переходит к вам. Закон работает и в обратном направлении — приобретая землю, все сооружения на ней должны перейти к новому владельцу.

Под словом «приобретение» нужно понимать покупку, принятие в дар, получение в наследство или переход в собственность по решению суда.

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Новые правила не распространяются на многоквартирные дома, а также не касаются земли, которая находится в государственной или коммунальной собственности.

Значит, если купить дом, то земля бесплатно перейдет мне в собственность?

Нет, это так не работает. В законе сказано, что право собственности на дом можно зарегистрировать только одновременно с правом собственности на землю. То есть по отдельности приобрести нельзя.

Чтобы право собственности было официально признано, его нужно внести Единый государственный реестр. Только после этого недвижимость и земля станут вашей собственностью, таковы правила.

Земельный участок — это отдельный объект права собственности. У него есть кадастровый номер и своя оценочная стоимость. Ни о каком бесплатном переходе в законе не говорится.

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А если дом стоит на арендованной земле, как она тогда перейдет?

В таком случае, право аренды земельного участка переходит к новому владельцу недвижимости. В законе говорится, что условия аренды должны оставаться такими же.

Однако, есть одно исключение. Если приобрести не весь объект недвижимости, а только обособленную долю — тогда можно требовать внесения изменений в договор аренды, чтобы нового владельца доли в недвижимости признали субарендатором земельного участка. А пока такие изменения не внесены, придется возмещать часть арендной платы, в соответствии с размером доли в недвижимости.

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Фото: Freepik

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Редакция ПРОФИЛЬ

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