Ключевые моменты:

В Полтавском ТЦК в группы оповещения будут привлекать только военных со статусом участника боевых действий.

Сотрудников ТЦК без боевого опыта планируют направлять в боевые подразделения.

В Верховной Раде рассматривают законопроекты об ответственности ТЦК и врачей ВВК за нарушения во время мобилизации.

Военных ТЦК без боевого опыта могут отправить на фронт

В Полтавском областном ТЦК и СП заявили, что в состав групп оповещения будут входить только военнослужащие, которые уже участвовали в боевых действиях.

В центре комплектования объяснили, что такие военные лучше понимают ситуацию на фронте, необходимость мобилизации и потребности армии. Многие из них раньше служили в боевых подразделениях и сейчас фактически помогают пополнять свои бывшие части, чтобы дать побратимам возможность хотя бы частично отдохнуть после выполнения задач на передовой.

При этом военные, которые еще оформляют статус участника боевых действий, пока будут выполнять другие задачи в системе ТЦК.

В ТЦК также сообщили, что военнослужащих, которые не принимали участия в боях, планируют отправлять на ротацию в боевые подразделения. Там они должны получить практический опыт выполнения задач в условиях войны.

В Раде обсуждают наказание для ТЦК и врачей ВВК

На фоне обсуждения работы ТЦК в Верховной Раде рассматривают сразу несколько законопроектов (15236 и 15243). Они касаются ответственности сотрудников территориальных центров комплектования и врачей военно-врачебных комиссий.

Сейчас законопроекты находятся на этапе рассмотрения Комитетов Верховной Рады. Об этом рассказал председатель подкомитета по вопросам деятельности органов правопорядка Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат Сергей Алексеев.

По его словам, сотрудники ТЦК должны заниматься учетом военнообязанных и вручением повесток, а задерживать людей за нарушения может только полиция.

Один из законопроектов предусматривает усиление ответственности для сотрудников ТЦК за нарушения законодательства о мобилизации. Речь может идти как об административной, так и об уголовной ответственности.

Отдельно депутаты предлагают ужесточить ответственность врачей военно-врачебных комиссий за заведомо ложные выводы о пригодности к службе.

По словам Алексеева, это должно помочь избавиться от формального подхода к медосмотрам, когда человек проходит комиссию за несколько минут без полноценного обследования.

— Чтобы убрать этот формализм, когда человека затягивают просто на ВВК, за 5 минут он проходит ВВК. Не исследуют реальное состояние человека, не исследуют все его болезни. Есть такой законопроект, что устанавливается уголовная ответственность за заведомо ложное заключение ВВК, — сказал Алексеев.

Также, по его словам, были случаи, когда результаты анализов и медицинских обследований оформляли на других людей, а сами пациенты позже заявляли, что эти документы им не принадлежат.

