Наследование имущества без завещания: как защитить свои права?

«Я 45 лет живу и зарегистрирована в доме, который мы построили вместе с мужем. 20 лет назад муж ушел к женщине, которая родила ему дочь. У меня было двое детей, но судья развела нас без раздела имущества, приобретенного в период брака, и алиментов на младшего сына. В 2008 году бывший муж попадает в аварию, жена от него уходит. Мы с детьми взяли на себя его содержание и лечение. В 2018 году он умер. Дочь от второго брака, зная о болезни отца, не давала о себе знать. Зато на наследство заявление написала раньше всех. У меня такой вопрос. Нотариус отказала мне в выделении моей доли имущества. Почему теперь я должна отдать кому-то свое жилье, а сама остаться на улице? Людмила Васильевна, г. Николаев»

Почему отказал нотариус?

Нотариус не всегда может решить любой вопрос, касающийся права собственности, поскольку он оформляет только те права, которые не связаны со спором. В ситуации, когда один из супругов умер и, соответственно, его согласие невозможно получить (как у нашей читательницы), нотариус рекомендует обратиться в суд.

Согласно закону, собственник дома (квартиры и так далее) может предъявить иск о признании его права собственности на это имущество. Если муж и жена проживали в браке много лет и совместно нажили имущество (вместе купили или построили), значит – оно принадлежит им поровну.

Если супруги разводятся, то они могут по обоюдному согласию разделить имущество. Если же один из них такое согласие не дает, значит, в течение трех лет после расторжения брака нужно обратиться в суд с иском о разделе совместно нажитого дома, квартиры (так называемый срок исковой давности). При этом три года исчисляются с момента, когда один из собственников узнал о нарушении его прав. Если срок исковой давности пропущен, он может быть восстановлен судом по заявлению одной из сторон. При этом в заявлении нужно указать причины пропуска срока со ссылкой на доказательную базу.

Какие документы понадобятся?

При обращении в суд с иском о признании доли в праве общей совместной собственности потребуются следующие документы:

– свидетельство о браке;

– свидетельство о расторжении брака;

– свидетельство о смерти супруга;

– паспорт и идентификационный код истца (человека, который обращается в суд);

– правоустанавливающие документы (свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи и др.);

– отказ нотариуса о разделе имущества;

– квитанция об уплате судебного сбора.

Кто является наследником первой очереди?

После смерти наследодателя наследниками первой очереди по закону становятся все дети умершего, родители и переживший супруг. (Супругом является человек, который на момент смерти состоял в законном браке с умершим.) При отсутствии завещания они наследуют долю умершего, например, половину от всего дома или квартиры, в равных частях.

Однако, если умерший на момент смерти не состоял в браке, вы можете обратиться в суд и признать право на наследование вместе с наследниками первой очереди. В частности, такое право, согласно части 2 статьи 1259 Гражданского кодекса Украины, есть у человека, который в течение длительного времени материально обеспечивал, предоставлял другую помощь наследодателю, который из-за преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья находился в беспомощном состоянии.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Как правило, при разделе общей совместной собственности доли имущества жены и мужа являются равными. Однако Семейный кодекс Украины (статья 70, часть 2) предусматривает, что в споре о разделе имущества суд может отступить от этого принципа, если один из супругов не заботился о материальном обеспечении семьи, уклонялся от участия в содержании ребенка (детей). Поэтому в исковых требованиях можно просить о выделении не половины, а большей части имущества. При этом надо предъявить доказательства того, что супруг не платил алименты, имущество было нажито совместно, после аварии вами осуществлялся уход за мужем и тому подобное.

Общие положения

Согласно закону, имущество, приобретенное супругами за время брака, принадлежит им на праве общей совместной собственности. Это значит, что жилой дом, квартира и другое имущество принадлежат обоим без выделения доли каждого. Таким имуществом можно распоряжаться только по взаимному согласию. Поэтому при расторжении брака желательно сразу решить вопрос выделения долей каждого собственника.

Автор – Екатерина Босак, юрист

Фото: pravorzn.ru

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