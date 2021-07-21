Новости Одессы и Одесской области

Как получить кадастровый номер? Какие нужны документы?

Как получить кадастровый номер? Какие нужны документы?

В свете того, что в стране начал работать рынок сельхозземли, владельцы наделов должны позаботиться о надлежащем оформлении права собственности на землю. Частью этой процедуры является присвоение кадастрового номера земельному участку.

Без кадастрового номера владелец земельного участка не сможет продавать, дарить, сдавать в аренду, брать кредит под его залог и тому подобное.

Для чего нужен кадастровый номер?

Присвоение кадастрового номера — обязательная составляющая оформления прав собственности на землю. Перед заключением сделки необходимо проверить регистрацию участка в Государственном земельном кадастре, так как без этого никакие нотариальные действия проводиться не будут.

По Закону Украины «О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков владельцам земельных долей (паев)», если до 1 января 2025 года владелец пая или его наследник не оформит право собственности на участок, то считается, что он отказался от земли. Потому так важно получить кадастровый номер.

Кадастровый номер присваивается земельному участку независимо от формы собственности и не меняется в случае перехода права собственности. А вот если участки делят или, наоборот, объединяют, им присваиваются новые кадастровые номера.

Как получить кадастровый номер?

чертеж план циркуль

Если такого номера нет, надо найти землеустроительную организацию и заказать услугу присвоения кадастрового номера. Специалисты проведут геодезическую съемку земельного участка, определят его координаты, составят кадастровый план участка и разработают техническую документацию. Когда документация будет готова, ее надо отнести в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Через 14 дней можно забрать выписку из Госземкадастра с присвоенным номером. Это значит, что участок зарегистрирован и занесен в реестр (земельный кадастр).

Для получения кадастрового номера также понадобятся:

  • решение сельского, поселкового, городского совета о предоставлении разрешения на проведение инвентаризации земельных участков, находящихся в пользовании владельца;
  • справка из сельсовета о пользовании земельным участком (площадь, с какого времени, на основании какого решения используется) по его местонахождению;
  • схема размещения земельного участка (выкопировки) — предоставляет сельский землеустроитель или управление Госземагентства;
  • справка с места жительства о том, что владелец приобрел право собственности в пределах норм приватизации;
  • копии паспорта (стр. 1, 2, 11) и идентификационного номера;
  • копия документа, удостоверяющего право собственности на здания, расположенные на земельном участке, копия техпаспорта, свидетельство о праве собственности на здание (нотариально заверенное) или копия строительного паспорта.

Документы может предоставить лично заявитель или его уполномоченное лицо; можно отправить по почте ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении или в электронной форме.

Сколько это стоит?

На сайтах землеустроительных организаций, которые занимаются земельными вопросами, с заявлена разная стоимость. На формирование стоимости влияют: место расположения участка (город, район, населенный пункт); размеры участка; наличие документации на землю.

Ольга Новикова

Ранее мы отвечали на 7 вопросов о продаже земельного пая.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Открытие рынка земли: 7 вопросов о продаже земельного пая
    Открытие рынка земли: 7 вопросов о продаже земельного пая

    В апреле 2020 года был принят закон об открытии рынка земли, которое состоится уже с 1 июля. Это позволит продавать и покупать земельные паи. Однако если ваш участок не зарегистрирован в Госгеокадастре, то, когда заработает рынок земли, его нельзя будет ни сдать в аренду, ни продать. Что делать в этом случае и какие еще проблемы могут возникнуть при купле-продаже земельного пая?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Рынок земли: готова ли Одесская область к открытию?
    Рынок земли: готова ли Одесская область к открытию?

    Большинство процедур, необходимых для запуска рынка земли, уже прописаны в законодательстве, еще часть находится на окончательных этапах рассмотрения в Верховной Раде. Готовы Госгеокадастр и другие структуры и учреждения в сфере земельных отношений.

    ПОДРОБНЕЕ
  • 6 вопросов о купле-продаже сельхозземли с 1 июля
    6 вопросов о купле-продаже сельхозземли с 1 июля

    Почем будут продавать землю? О каких нюансах надо знать владельцам и покупателям? Ответы узнавала «Одесская жизнь».

    ПОДРОБНЕЕ
  • Рынок земли: как защитить свое имущество?
    Рынок земли: как защитить свое имущество?

    С 1 июля 2021 года в Украине начнет работать рынок земли. Разрешение на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения не только предоставит ее владельцам новые возможности, но и принесет дополнительные риски. Как не стать жертвой рейдеров после открытия рынка земли?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Новый рынок земли: что предусматривает земельная реформа?
    Новый рынок земли: что предусматривает земельная реформа?

    Верховная Рада приняла для кого-то долгожданный, а для кого-то спорный закон о рынке земли. Без этого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит. Депутаты рассматривали законопроект почти 8 часов – нужно было утвердить порядка тысячи поправок. И вот, закон принят.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить