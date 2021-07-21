Как получить кадастровый номер? Какие нужны документы?

В свете того, что в стране начал работать рынок сельхозземли, владельцы наделов должны позаботиться о надлежащем оформлении права собственности на землю. Частью этой процедуры является присвоение кадастрового номера земельному участку.

Без кадастрового номера владелец земельного участка не сможет продавать, дарить, сдавать в аренду, брать кредит под его залог и тому подобное.

Для чего нужен кадастровый номер?

Присвоение кадастрового номера — обязательная составляющая оформления прав собственности на землю. Перед заключением сделки необходимо проверить регистрацию участка в Государственном земельном кадастре, так как без этого никакие нотариальные действия проводиться не будут.

По Закону Украины «О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков владельцам земельных долей (паев)», если до 1 января 2025 года владелец пая или его наследник не оформит право собственности на участок, то считается, что он отказался от земли. Потому так важно получить кадастровый номер.

Кадастровый номер присваивается земельному участку независимо от формы собственности и не меняется в случае перехода права собственности. А вот если участки делят или, наоборот, объединяют, им присваиваются новые кадастровые номера.

Как получить кадастровый номер?

Если такого номера нет, надо найти землеустроительную организацию и заказать услугу присвоения кадастрового номера. Специалисты проведут геодезическую съемку земельного участка, определят его координаты, составят кадастровый план участка и разработают техническую документацию. Когда документация будет готова, ее надо отнести в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Через 14 дней можно забрать выписку из Госземкадастра с присвоенным номером. Это значит, что участок зарегистрирован и занесен в реестр (земельный кадастр).

Для получения кадастрового номера также понадобятся:

решение сельского, поселкового, городского совета о предоставлении разрешения на проведение инвентаризации земельных участков, находящихся в пользовании владельца;

справка из сельсовета о пользовании земельным участком (площадь, с какого времени, на основании какого решения используется) по его местонахождению;

схема размещения земельного участка (выкопировки) — предоставляет сельский землеустроитель или управление Госземагентства;

справка с места жительства о том, что владелец приобрел право собственности в пределах норм приватизации;

копии паспорта (стр. 1, 2, 11) и идентификационного номера;

копия документа, удостоверяющего право собственности на здания, расположенные на земельном участке, копия техпаспорта, свидетельство о праве собственности на здание (нотариально заверенное) или копия строительного паспорта.

Документы может предоставить лично заявитель или его уполномоченное лицо; можно отправить по почте ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении или в электронной форме.

Сколько это стоит?

На сайтах землеустроительных организаций, которые занимаются земельными вопросами, с заявлена разная стоимость. На формирование стоимости влияют: место расположения участка (город, район, населенный пункт); размеры участка; наличие документации на землю.

Ольга Новикова

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