Дома одесского Приморского бульвара: день вчерашний, день сегодняшний (фото)

Они выстроились в строгий и красивый ряд, все они – сама история. И все они, конечно же, необычны. Уже хотя бы потому, что все эти дома проживают на самом Приморском бульваре! А их нумерация – настоящая «диковинка». Здесь нет четных и нечетных сторон: за домом номер один сразу же следует дом номер два, затем – третий, четвертый, пятый и так далее. Всего их – пятнадцать. Они все – одесские дома-старейшины, строились в основном в 20-е годы позапрошлого века, пусть и перестраивались потом не раз. Все эти дома – памятники архитектуры.

Их нумерация начинается от Воронцовского переулка. Так и стоят они в линеечку – от переулка до Дюка. От Дюка – до Думской площади. Они достойны того, чтобы ими восхищаться и любоваться. Вот только очень советую делать это издали, не присматриваясь к печальным «временным» деталям. Прогуляемся?

Дом №1

Дом А. Потоцкого, арх. Боффо Ф.К., 1826 г. Перестройка для Радзивила, арх. Скудиери И.Б., 1845 г., переделка дома статского советника Маразли, арх. Гонсиоровский Ф.В., 1874 г.

В Одессе его именуют «домом Потоцкого». С ним связан давний «мансардный скандал» еще с «костусевских» времен. Мансарда на месте. Фасад дома в трещинах и прочих «проблемах». Голову вверх лучше вообще не поднимать: состояние плачевное, ситуация с карнизом жутковатая.

Дом №2

Дом Столыпиных, арх. Шаль Ф., 1824 г. Реконструкция и ремонт, арх. Торичелли Г.И., 1836 г. Реконструкция, арх. Гонсиоровский Ф.В., 1872 г.

Двухэтажный дом на сегодняшний день красуется «плачущим» фасадом и «облупленными» местами. Впечатление усиливают места, с которых были сняты мемориальные таблички. Таблички сняли, следы остались.

Дом №3

Строился как дом П. Марини, арх. Фраполли Д., 1824 г. Один из лидеров по количеству перестроек. Перестраивался в 1903, 1908, 1911, 1929 годах. Был реконструирован под жилой дом в 1950-х годах.

Красавец-дом – в трещинах, сетках морщин, сколах и прочих фасадных муках.

Дом №4

Дом Сарато и Верони, арх. Торричелли Г.И., 1824 г. Реконструкции – 1853 г., 1885 г.

В последние годы шла речь о надстройке дома. Сейчас по этой теме – тишина. Также трещины, сколы и прочие проблемы с фасадом. К «деталям» лучше внимательно не присматриваться.

Дом №5

Один из старейших и красивейших. При этом – «заброшка». Доходный дом Лерхе. Построен в 1823-1826 годах, перестроен по проекту Шеврембранта в 1895 году.

Его красоту одесский архитектор Андрей Черненко назвал «убийственной»: с него постоянно осыпаются части уникальной лепнины. Из-за этого часть лепнины специалистам пришлось снимать. В декабре прошлого года произошло очередное обрушение части карниза дома Лерхе. Рядом с домом ходить опасно, о чем часто предупреждает оградительная лента.

Дом №6

Дом Е. Зонтаг, арх. Фраполли Д., 1826-1827 гг., Надстройка 3-го этажа – 1850 г., перестройка – 1911 г. В одесском туристическом агентстве «Тудой-сюдой» по поводу этого дома сообщают любопытнейший факт: «Дом был построен американцем Джорджем Зонтагом. Он был капитаном одесского порта, ветераном войны с Наполеоном, мужем детской писательницы Анны Зонтаг (племянницы великого поэта Жуковского, который тоже тут бывал). И, немножко… пиратом. А после своей корсарской эпопеи он снова руководил портом и даже исполнял обязанности одесского градоначальника! Какой еще город, кроме Тортуги, может похвастаться, что им руководил пират!?»

Сегодняшний внешний вид дома – «более-менее».

Дом №7

Один из циркульных («полуциркульных») домов за спиной у Дюка. №7 – правый.

Здание государственных учреждений и общественных организаций, здание присутственных мест. Строительство: Боффо Ф. К., 1826-1830 гг. Реконструкция – 1857 г. Восстановление и реконструкция, – 1947-1949 гг. В здании одно время размещалась городская дума и заседал военно-окружной суд, который приговорил Котовского к расстрелу за революционную деятельность.

Известен очередной «скандальной мансардой», которая, впрочем, признана законной.

Дом №8

Один из циркульных («полуциркульных») домов за спиной у Дюка. №8 – левый.

Дом контр-адмирала И. Завадовского, строительство: Боффо Ф.К., 1827-1830 гг. В 1833 году здание перешло известному в Одессе французскому портному Верелю, который организовал здесь самую фешенебельную в городе гостиницу «Петербургскую».

Полуциркульные дома не так давно были приведены в порядок, внешне они и в самом деле – настоящее украшение Приморского бульвара.

Дом №9

Дворец помещика корнета Р. Шидловского, арх. Боффо Ф.К., 1829-1830 гг. Ранее на крыше в правой части особняка располагалась башенка – световой фонарь. Возможно, он освещал домовую церковь (разрушена в 1940-х гг.). Восстановление с приспособлением для Дворца Моряков – 1949-1951 гг.

Сегодняшнее состояние фасада печально. К концу 2019 года шла речь о строительстве на этом участке многоэтажного отеля. То есть участок, где сейчас стоит Дворец моряков, будет разделен на две части. Фасад останется прежним, а вот за ним вырастет несколько этажей.

Дом №10

Построен в 1823-1825 гг. по проекту архитектора Фраполли, неоднократно перестраивался – в 1846 и 1858 годах.

В 2010 году здесь появилась мансарда. По сравнению со многими другими домами на Приморском бульваре здание смотрится как «картинка».

Дом №11

Здание сегодняшней «Лондонской» строилось как дом Павла Лопухина, арх. Боффо Ф.К., 1827 г. Перестраивалось много раз. Реконструировалось и в советские годы.

Сегодня внешний вид здания, как говорится, «не критичен». Впрочем, к деталям лучше не присматриваться…

Дом №12

Ранее здесь стоял дом, построенный в 1826 году. Он был снесен. Нынешнее здание построено в 1833 году, арх. Боффо Ф.К. Позже перестраивалось.

Сегодня дом смотрится очень хорошо. Ну а в теплое время года здесь открывались ворота – и креативный «Двор 12» – был к вашим услугам. Сюда шли не только как в кафе, но и чтобы любоваться новшествами и фотографироваться на их фоне. Тут вам и мини-выставки, да и само заведение оформлено так, что мимо не пройдешь. Одна половина розового единорога «выходит» из стены, другая в нее «заходит», бюсты со смыслом, подвешенные стулья. Все это – в самых ярких красках.

Дом №13

Дом А. Маюрова, арх. Боффо Ф.К., 1827-1828 гг. Дом А. Маюрова, арх. Боффо Ф. К., 1827-1828 гг. Располагались здесь в разные времена и банкирский дом, и доходный.

Можно порадоваться: сегодня этот дом на Приморском бульваре выглядит хорошо. «Почухать» бы фасад – было бы вообще замечательно.

Дом №14

Строительство дома – 1825 г., арх. Боффо Ф.К. Реконструкция: 1905-1905 гг. Доходный дом Б.А. Магнера.

Один из самых праздничных домов на Приморском бульваре. Даже «громкая страшилка в полный рост», которая постоянно выглядывает из находящегося на первом этаже Музея восковых фигур, не портит это ощущение.

Дом №15

Построен для Петра Фуко в 1828 году, арх. Риглер И.К. Реконструкция для Я. Гари, арх. Боффо Ф.К., 1844 г. Позже дом реконструировался снова – для А. Григоровича. Угловая часть фасада 1828 года полностью изменена позднейшими переделками.

Этот дом так давно задрапирован, что, кажется, все давно к этому факту привыкли. Годы идут – меняется только драпировка. О том, что дом в жутковатом состоянии, одесские СМИ сообщали еще 15-16 лет назад. По поводу этого здания в свое время были суды (Одесская ОГА требовала от владельцев здания провести надлежащую консервацию дома). Общественники беспокоились по поводу того, что здесь может вырасти новый ТЦ. Результат дня сегодняшнего – на фото. Здание как бы и есть, но по-прежнему задрапировано.