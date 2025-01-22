Мы на Приморском бульваре под январским дождем. Вечереет, дождь все припускает, а некоторым такая погода (или непогода) – в радость. Прогуливаются себе немногочисленные прохожие, даже без зонтов, как будто так и надо.

Вздыхают рядом с памятником Дюку: он, конечно, все еще закрыт, причем давно. Но как к этому привыкнуть? Как к проклятой войне привыкнуть, хотя она длится уже почти три года?..

Старинный Приморский под январским дождем кажется каким-то особо строгим и все равно приветливым: свой же, родной. Умывается себе дождем, словно напоминает: всякая погода в радость, даже такая. Да и первый ли январь «приветствует» прохожих дождем?

Еще примета бульвара: никаких зимних украшений. Он будто и не заметил, что Новый год. Может, потому и кажется он слишком строгим?

А вот примету года – Змею – мы таки на бульваре увидели. Ведь здесь расположен «Мир змей». Вот эта Змеючка и работает себе рекламой. Уместно к году Змеи, не правда ли?

Конечно, не работает фуникулер, мало кто под дождем спешит в Греческий или Стамбульский парк…

Кстати, напомним, Потемкинской лестницей пройтись можно, а вот Тещин мост все еще закрыт. Напомним также, что под исторической одесской Потемкинской лестницей теперь есть не только проход между Греческим и Стамбульским парками, но еще и убежище с… фортепиано. Есть убежище и в Греческом парке.

…А дождь поливает, моет старый одесский бульвар, будто и вовсе не январь на дворе, а поздняя осень…

Держимся!

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