Ровно год назад россияне атаковали одесский Морвокзал

Очень громкая ночь в Одессе

Ночь на 25 сентября 2023 года оказалась в Одессе очень громкой: сначала враг начал атаку ударными беспилотниками-«шахедами», а позже наш город принял на себя полный «ассортимент» летающей вражеской нечисти: в ход пошли и сверхзвуковые ракеты «Оникс», и крылатые ракеты «Калибр».

Всего, по информации военных, враг направил по Одессе и области 19 «шахедов», 2 «Оникса» и 12 «Калибров», которые были запущены с корабля и подводной лодки в Черном море.

19 «шахедов» и 11 «Калибров» удалось сбить. Но одно из попаданий пришлось как раз по зданию одесского Морского вокзала и соседнего отеля. Благо к тому времени это здание уже несколько лет пребывало в заброшенном состоянии, что однако не помешало роспропаганде растрезвонить о якобы удачной ликвидации в Одессе некоей «базы НАТО» (которая, по всей видимости, располагалась как раз в заброшенном здании привокзального отеля).

На месте вспыхнул пожар, пожарные оперативно его потушили, но здание Морвокзала, как и привокзальный отель были серьезно повреждены.

Кроме того, в ту ночь повреждены российскими снарядами элеваторы, зерновые ангары, грузовые терминалы и административные помещения – все эти объекты были гражданскими. Также разрушения получили три учебных заведения, учреждение культуры, многоэтажки и частные дома, была ранена женщина.

«Памятник безвкусицы» пугает жутким видом

Тогда же бизнесмен Андрей Ставницер – владелец уничтоженной россиянами гостиницы «Кемпински-Одесса» – рассказал о своих планах по реконструкции здания и набережной Одесского морвокзала и о планах, которые перечеркнула страна-террорист.

По словам Ставницера, он мечтал построить в Одессе красивое место променада: с концертным залом, с причалом для круизных лайнеров, с зимним катком, велодорожками, ресторанами и магазинами и прочим.

При этом он упомянул и о том, что разрушенный отель – «памятник беззаботности и безвкусицы» не нравился одесситам и давно нуждался в реконструкции.

Тогда же Ставницер пообещал, что набережная в центре Одессы все же будет.

«Все будет. Мы все отстроим. Не ждите, животные. Одесса будет такой же красивой, какой вам никогда не снится в своих ужасных кошмарах», – написал Ставницер, обращаясь к россиянам.

Еще по теме: Известный одесский музыкант спел песню про ночные обстрелы и сгоревший Морвокзал (видео)

Но вот когда сбудутся эти планы, пока что неизвестно, и в настоящее время в самом центре Одессы возвышается над морем обгоревшая высотка…

Также напомним, что сейчас территория Морвокзала закрыта для посещения, поскольку там располагается военная база.

Вас также может заинтересовать: Разрушенный одесский Морвокзал: тайна его строительства.