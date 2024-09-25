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Ровно год назад россияне атаковали одесский Морвокзал

Ровно год назад россияне атаковали одесский Морвокзал

Сегодня, 25 сентября 2024 года, годовщина одной из самых серьезных атак российских террористов по Одессе. Тогда оккупанты массированно атаковали город как ударными дронами типа «Shahed-136/131», так и ракетами «Оникс» и «Калибр». В результате «прилета» серьезно пострадали здание Морвокзала и привокзальной гостиницы «Кемпински-Одесса».

Очень громкая ночь в Одессе

Ночь на 25 сентября 2023 года оказалась в Одессе очень громкой: сначала враг начал атаку ударными беспилотниками-«шахедами», а позже наш город принял на себя полный «ассортимент» летающей вражеской нечисти: в ход пошли и сверхзвуковые ракеты «Оникс», и крылатые ракеты «Калибр».

Всего, по информации военных, враг направил по Одессе и области 19 «шахедов», 2 «Оникса» и 12 «Калибров», которые были запущены с корабля и подводной лодки в Черном море.

19 «шахедов» и 11 «Калибров» удалось сбить. Но одно из попаданий пришлось как раз по зданию одесского Морского вокзала и соседнего отеля. Благо к тому времени это здание уже несколько лет пребывало в заброшенном состоянии, что однако не помешало роспропаганде растрезвонить о якобы удачной ликвидации в Одессе некоей «базы НАТО» (которая, по всей видимости, располагалась как раз в заброшенном здании привокзального отеля).

разрушенный отель на морвокзале

Спасатели тушат пожар на Морвокзале ночью 25 сентября 2024 года

Одесский Морвокзал после прилета

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На месте вспыхнул пожар, пожарные оперативно его потушили, но здание Морвокзала, как и привокзальный отель были серьезно повреждены.

Кемпински-Одесса

Кроме того, в ту ночь повреждены российскими снарядами элеваторы, зерновые ангары, грузовые терминалы и административные помещения – все эти объекты были гражданскими. Также разрушения получили три учебных заведения, учреждение культуры, многоэтажки и частные дома, была ранена женщина.

Памятник Жене моряка уцелел

Среди огня и взрывов ракет одесситка крепко держит ребенка и смотрит за морской горизонт в ожидании своего мужа… Памятник Жене моряка на Одесском Морвокзале уцелел под обстрелом

«Памятник безвкусицы» пугает жутким видом

Одесский Морвокзал после прилета

Фото с Facebook-страницы Андрея Ставницера

Тогда же бизнесмен Андрей Ставницер – владелец уничтоженной россиянами гостиницы «Кемпински-Одесса» – рассказал о своих планах по реконструкции здания и набережной Одесского морвокзала и о планах, которые перечеркнула страна-террорист.

По словам Ставницера, он мечтал построить в Одессе красивое место променада: с концертным залом, с причалом для круизных лайнеров, с зимним катком, велодорожками, ресторанами и магазинами и прочим.

При этом он упомянул и о том, что разрушенный отель – «памятник беззаботности и безвкусицы» не нравился одесситам и давно нуждался в реконструкции.

Тогда же Ставницер пообещал, что набережная в центре Одессы все же будет.

«Все будет. Мы все отстроим. Не ждите, животные. Одесса будет такой же красивой, какой вам никогда не снится в своих ужасных кошмарах», – написал Ставницер, обращаясь к россиянам.

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Но вот когда сбудутся эти планы, пока что неизвестно, и в настоящее время в самом центре Одессы возвышается над морем обгоревшая высотка…

Морвокзал после пожара

Фото Марии Котовой

Также напомним, что сейчас территория Морвокзала закрыта для посещения, поскольку там располагается военная база.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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