День Достоинства и Свободы: что думают одесситы о Майдане и Оранжевой революции

Из-за чего начались Оранжевая революция и Революция Достоинства?

Формально, Оранжевая революция 2004 года началась из-за протеста народа против фальсификации результатов президентских выборов, а Революция Достоинства 2013-го – со срыва подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Но, по мнению экспертов, у этих революций были и гораздо более глубокие причины.

«В 2004 году все ясно понимали: дело далеко не только в выборе между двумя президентами – Ющенко и Януковичем. Речь шла как раз о векторах развития. Это была борьба разных кругов украинского общества за фактическое сохранение субъектности Украины. За Януковичем стояло колониальное прошлое, когда Украина была площадкой для имперских амбиций россии. Поэтому большое количество людей боролось за то, чтобы Украина в корне изменилась, а Ющенко выступал как определенный модератор», – отмечает доктор исторических наук Александр Музычко.

По мнению активистки Евромайдана Зои Казанжи, революция 2013 года так же в первую очередь отстаивала право Украины оставаться Украиной.

«Речь шла в прямом смысле о достоинстве, потому что на кону стояли очень важные ценности: или мы продолжаем быть независимым государством, или мы становимся какой-то очередной республикой россии. Это было очень больно и неотвратимо. Этот Майдан состоялся бы по любым причинам. Как и сейчас, в войну, стоял вопрос: «Либо ты, либо тебя», – вспоминает активистка.

«Эти две революции находятся в одном регистре. Это шаги, которые проходит Украина, обозначая свою собственную историю – не советскую, не русскую, а другую», – дополняет предыдущих спикеров доктор философских наук Оксана Довгополова.

Оранжевая революция и Революция достоинства: как это было?

«В 2004 году я работала в «Одесской морской академии» и к нам приехал агитатор от Януковича. Это было такое дыхание тоталитарного режима: я чувствовала, что меня хотят вернуть в советскую действительность, а я не хотела туда. Это было настолько некрасиво, что я вышла с этой встречи и завязала оранжевую ленту. Революция тогда обозначила, что мы в СССР не возвращаемся», – вспоминает Оксана Довгополова.

«В 2004 году я в первые же дни поехал на Майдан, сам. Люди на акции выходили не за «желудок». Эти революции обострили деление общества на тех, кому что-то нужно, кто живет осознанно, и на тех, кто все это игнорирует», – говорит Александр Музычко.

«В 2004 году я работала в ЦИК, и весь ее персонал (я не говорю, о членах комиссии от «Партии регионов») ходил на Майдан и поддерживал его. Оранжевая революция была очень мирной, даже праздничной, и совершенно незаметной в Одессе для широкого круга людей. А вот в 2013 году Одесса очень активно включилась. С самого начала было понятно, что как в 2004 году, не будет, потому что эта, скажем так, «хунта» Януковича, окрепла, стала более жестокой, поскольку речь шла об их физическом существовании», – объясняет Зоя Казанжи.

А если бы революций не было?

Все эксперты сходятся во мнении, что без двух минувших Майданов Украина бы очень быстро превратилась в условную Беларусь.

«Мы были бы сателлитом россии без собственной субъектности, и нас считали бы россиянами второго сорта», – говорит философ Оксана Довгополова.

«Некоторые говорят: «Если бы не было Майданов, Путин сейчас бы не напал». Я с этим согласен, да, но не было бы и нашего языка, и нашей исторической памяти. У нас ситуация была бы хуже, чем у Беларуси. Против украинцев применили бы более масштабный геноцид, потому что наше национальное движение крепче», – считает историк Александр Музычко.

«Фразы, типа «Это все ваш Майдан виноват в войне» – довольно примитивные манипуляции. Россия – это империя, которая никогда в жизни не согласилась бы отпустить свою колонию. Свобода, которую мы получили в 1991 году, – это та ценность, которая превратилась в вопрос жизни и смерти», – объясняет активистка Евромайдана Зоя Казанжи.

Почему у нас получилось, а в Беларуси – нет?

По мнению доктора философских наук, мы отличались от россии и Беларуси еще во времена СССР.

«После распада СССР у россии, Украины и Беларуси были примерно одинаковые стартовые позиции: мы все имели возможности идти собственным путем. То, что соседи выбрали путь возвращения в Советский Союз, а мы не вернулись – это отличие было заложено еще в Перестройку, мы отличались еще тогда: после Чернобыля, например, реакция на трагедию у нас была разная. Беларусь в 2020 году имела свою революцию, но страна к тому времени уже зашла слишком далеко в этом лишении субъектности, поэтому режим Лукашенко в итоге победил», – считает Оксана Довгополова.

Достигли ли украинские революции всего, что хотели?

Эксперты уверены – благодаря революциям Украина сохранила себя как независимое государство, имеющее право на свой язык, историческую память и выбор, куда двигаться дальше. Но, по мнению Александра Музычко, нам еще есть над чем работать.

«Обе революции оставили определенные знаки вопроса. В Украине коренным образом не изменилась социальная структура и структура власти: «у руля» остались всё те же политики и представителей элиты, не состоялась люстрация», – объясняет историк.

Как к Оранжевой революции и Революции достоинства относится молодежь?

Студентка Дарья Скиба родилась в 2005 году, уже после Оранжевой революции. В ноябре 2013-го ей было всего 8 лет. Девушка отмечает, что во время Майдана не замечала ничего необычного ни в семье, ни в городе, но уже в школе сама начала интересоваться историей. Она знает о революциях из книг достаточно много, хотя ей хотелось бы расспросить свидетелей тех событий лично.

«О Майдане я неоднократно спрашивала у своих родственников, родственников друзей. Я не нашла ни одного человека в своем окружении, который бы был на Майдане. Но с такими людьми мне было бы очень интересно пообщаться. Я бы спросила, что они чувствовали тогда, что преобладало: страх или азарт, борьба или агрессия?», – говорит Дарья.

Несмотря на то, что студентка не была свидетелем минувших событий, у нее есть четкое отношение к ним. А ещё девушка твёрдо уверена: если когда-то случится третий Майдан, она обязательно на него пойдёт.

«Без этих революций у людей не было бы представления о том, насколько сплоченными могут быть украинцы, насколько сильна их движущая сила, не знали бы, что общество имеет столь большую власть над государством. Это должно напоминать, что у нас парламентско-президентская республика, там, где народ имеет больший вес, у нас не монархия. Если будет следующий Майдан, я обязательно присоединюсь к нему, несмотря на риск смерти, потери, бои и кровь, чтобы принципиально отстаивать свою позицию гражданки Украины», – отвечает студентка.